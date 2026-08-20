美股全黑台股拉回！資金狂湧主動式、槓桿ETF 00406A年化配息17%衝出20萬張大量

美伊戰事不確定性升高，市場對通膨回升疑慮再度增溫，加上美國債券市場面臨拋售壓力，美股四大指數全面收黑，拖累亞洲股市19日表現。

台股同步震盪走弱，不過台灣掛牌ETF投資熱度未減，單日成交量超過280萬張、成交金額超過640億元，其中成交量超過20萬張的ETF包括群益臺灣加權正2（00685L）、主動統一台股增長（00981A）、主動中信台灣收益（00406A）及元大台灣50反1（00632R）。

根據CMoney統計，觀察19日成交量超過10萬張的ETF產品，僅有市值型的凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50（0050）屬於原型被動ETF，成交量約11萬張，其餘皆為主動式ETF或槓桿型ETF。

法人分析，在市場進入震盪修正階段之際，具備追求超額報酬特性的主動式ETF與槓桿型ETF，仍是市場資金關注焦點。

值得注意的是，主動中信台灣收益（00406A）自6月掛牌以來表現亮眼，7月即完成首次配息，因掩護性買權（Covered Call）策略所創造的權利金收入，使首度配息便成功吸引市場目光。

本週一（8月17日）公告第二次配息，每受益權單位配發0.138元，較前次增加0.01元，以目前股價估算年化殖利率約17%，深受投資人青睞。

受配息題材激勵，00406A已連續兩個交易日成交量突破20萬張，成為近期ETF市場中的人氣黑馬。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，預期台股在8月底前將維持高檔震盪偏多格局，市場焦點將持續放在美國科技股走勢、外資現貨與期貨布局，以及上市櫃公司8月營收表現。

若權值電子股止穩、成交量逐步回升，資金有機會再度回流AI伺服器、半導體設備、散熱、PCB及高階材料等族群，帶動相關個股表現。

張書廷進一步指出，SEMICON Taiwan國際半導體展將於9月登場，有望成為台股下一波重要催化劑，帶動市場提前聚焦AI運算、先進封裝、Chiplet、矽光子（Silicon Photonics）、共同封裝光學（CPO）、高頻寬記憶體（HBM）及智慧製造等供應鏈商機。

不過，展覽題材往往容易出現「展前卡位、展中分化」的現象，建議投資人優先布局具備訂單成長、產能擴張或技術進展可驗證的企業，而非單純追逐題材概念。

展望後市，張書廷認為，短期可觀察台股46,000點整數關卡支撐力道，並將核心資金聚焦於具備長期AI資本支出受惠趨勢的產業龍頭。

此類企業除擁有基本面與獲利成長支撐，可在市場拉回時提供較佳防護，也有機會受惠展會題材與產業成長動能，兼具攻守優勢。

表：19日成交量逾10萬張之ETF 股票代號 股票名稱 成交量（張） 成交金額（億元） 成交金額（千元） 7月以來（%） 近一月（%） 00685L 群益臺灣加權正2 242,585 27.0 2,700,642 21.8 5.9 00981A 主動統一台股增長 234,849 68.4 6,839,027 22.3 10.0 00406A 主動中信台灣收益 207,370 19.8 1,977,827 17.9 7.7 00632R 元大台灣50反1 206,165 21.2 2,116,251 -10.7 -5.3 00403A 主動統一升級50 194,875 19.4 1,943,677 17.7 4.7 00631L 元大台灣50正2 193,543 65.5 6,553,059 19.7 5.6 00991A 主動復華未來50 142,664 25.4 2,536,290 26.4 5.3 009816 凱基台灣TOP50 115,138 17.4 1,739,511 12.7 5.8 0050 元大台灣50 100,818 104.1 10,411,884 10.3 2.9 資料來源：CMoney，統計至2026/8/19

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