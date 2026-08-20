快訊

LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這

從北極星到154枚戰斧 「驕傲躲藏」的潛艦如何一路變形

美軍悄悄打通荷莫茲海峽！伊朗雷達遭打瞎 每天近千萬桶石油運出

聽新聞
0:00 / 0:00

美股全黑台股拉回！資金狂湧主動式、槓桿ETF 00406A年化配息17%衝出20萬張大量

聯合新聞網／ 綜合報導
美股因戰事與通膨疑慮回檔拖累台股，但資金轉向主動式與槓桿ETF，主動中信台灣收益00406A靠配息題材與成長展望吸引大量買盤。聯合報系資料照
美股因戰事與通膨疑慮回檔拖累台股，但資金轉向主動式與槓桿ETF，主動中信台灣收益00406A靠配息題材與成長展望吸引大量買盤。聯合報系資料照

美伊戰事不確定性升高，市場對通膨回升疑慮再度增溫，加上美國債券市場面臨拋售壓力，美股四大指數全面收黑，拖累亞洲股市19日表現。

台股同步震盪走弱，不過台灣掛牌ETF投資熱度未減，單日成交量超過280萬張、成交金額超過640億元，其中成交量超過20萬張的ETF包括群益臺灣加權正2（00685L）、主動統一台股增長（00981A）、主動中信台灣收益（00406A）及元大台灣50反1（00632R）。

根據CMoney統計，觀察19日成交量超過10萬張的ETF產品，僅有市值型的凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50（0050）屬於原型被動ETF，成交量約11萬張，其餘皆為主動式ETF或槓桿型ETF。

法人分析，在市場進入震盪修正階段之際，具備追求超額報酬特性的主動式ETF與槓桿型ETF，仍是市場資金關注焦點。

值得注意的是，主動中信台灣收益（00406A）自6月掛牌以來表現亮眼，7月即完成首次配息，因掩護性買權（Covered Call）策略所創造的權利金收入，使首度配息便成功吸引市場目光。

本週一（8月17日）公告第二次配息，每受益權單位配發0.138元，較前次增加0.01元，以目前股價估算年化殖利率約17%，深受投資人青睞。

受配息題材激勵，00406A已連續兩個交易日成交量突破20萬張，成為近期ETF市場中的人氣黑馬。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，預期台股在8月底前將維持高檔震盪偏多格局，市場焦點將持續放在美國科技股走勢、外資現貨與期貨布局，以及上市櫃公司8月營收表現。

若權值電子股止穩、成交量逐步回升，資金有機會再度回流AI伺服器、半導體設備、散熱、PCB及高階材料等族群，帶動相關個股表現。

張書廷進一步指出，SEMICON Taiwan國際半導體展將於9月登場，有望成為台股下一波重要催化劑，帶動市場提前聚焦AI運算、先進封裝、Chiplet、矽光子（Silicon Photonics）、共同封裝光學（CPO）、高頻寬記憶體（HBM）及智慧製造等供應鏈商機。

不過，展覽題材往往容易出現「展前卡位、展中分化」的現象，建議投資人優先布局具備訂單成長、產能擴張或技術進展可驗證的企業，而非單純追逐題材概念。

展望後市，張書廷認為，短期可觀察台股46,000點整數關卡支撐力道，並將核心資金聚焦於具備長期AI資本支出受惠趨勢的產業龍頭。

此類企業除擁有基本面與獲利成長支撐，可在市場拉回時提供較佳防護，也有機會受惠展會題材與產業成長動能，兼具攻守優勢。

表：19日成交量逾10萬張之ETF
股票代號股票名稱成交量（張）成交金額（億元）成交金額（千元）7月以來（%）近一月（%）
00685L群益臺灣加權正2242,58527.02,700,64221.85.9
00981A主動統一台股增長234,84968.46,839,02722.310.0
00406A主動中信台灣收益207,37019.81,977,82717.97.7
00632R元大台灣50反1206,16521.22,116,251-10.7-5.3
00403A主動統一升級50194,87519.41,943,67717.74.7
00631L元大台灣50正2193,54365.56,553,05919.75.6
00991A主動復華未來50142,66425.42,536,29026.45.3
009816凱基台灣TOP50115,13817.41,739,51112.75.8
0050元大台灣50100,818104.110,411,88410.32.9
資料來源：CMoney，統計至2026/8/19

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

美股 ETF 配息 台股 槓桿 00406A主動中信台灣收益

延伸閱讀

臻鼎大股東鴻海集團申報轉讓5,544張持股 實現投資利益

台股連2天大跌的凶手找到了 分析師強調反攻號角看 AI 六大族群優先買

台股跌完了！陳龍預告「明天加速狂奔」：美日長債殖利率回落

美科技巨頭帶頭反彈 台指期夜盤大漲、收復45K大關

相關新聞

美股全黑台股拉回！資金狂湧主動式、槓桿ETF 00406A年化配息17%衝出20萬張大量

美伊戰事不確定性升高，市場對通膨回升疑慮再度增溫，加上美國債券市場面臨拋售壓力，美股四大指數全面收黑，拖累亞洲股市19日表現。 台股同步震盪走弱，不過台灣掛牌ETF投資熱度未減，單日成交量超過280萬張、成交金額超過640億元，其中成交量超過20萬張的ETF包括群益臺灣加權正2（00685L）、主動統一台股增長（00981A）、主動中信台灣收益（00406A）及元大台灣50反1（00632R）。 根據CMoney統計，觀察19日成交量超過10萬張的ETF產品，僅有市值型的凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50（0050）屬於原型被動ETF，成交量約11萬張，其餘皆為主動式ETF或槓桿型ETF。

美股生技族群ETF 績效硬挺

國際油價維持高檔、公債市場賣壓升溫，市場擔憂通膨壓力再起，美股高檔震盪，美股相關ETF表現則以生技主題最佳，8月來以富邦基因免疫生技（00897）報酬7.14%居冠，第二名是群益那斯達克生技（00678）的3.44%。

台股ETF有底氣 交投熱

美伊戰事不確定性升高，通膨疑慮增溫，加上美國債券市場面臨拋售壓力，美股四大指數收黑，拖累亞股昨（19）日表現，不過台灣掛牌ETF投資熱度未減，單日成交量超過280萬張、成交金額超過640億元，其中有九檔ETF成交量超過10萬張。

六檔主動式ETF 賺贏大盤

台股下半年走勢劇烈震盪，7月更頻繁上演歷史級暴跌與暴漲，指數一度下探39,384點。儘管8月跌深反彈，近期受中東地緣政治升溫推升國際油價，加上高檔套牢賣壓仍重，市場情緒轉趨觀望，台股ETF以高息主動式相對抗震，兩檔主動式更力守正報酬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。