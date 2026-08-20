美股全黑台股拉回！資金狂湧主動式、槓桿ETF 00406A年化配息17%衝出20萬張大量
美伊戰事不確定性升高，市場對通膨回升疑慮再度增溫，加上美國債券市場面臨拋售壓力，美股四大指數全面收黑，拖累亞洲股市19日表現。
台股同步震盪走弱，不過台灣掛牌ETF投資熱度未減，單日成交量超過280萬張、成交金額超過640億元，其中成交量超過20萬張的ETF包括群益臺灣加權正2（00685L）、主動統一台股增長（00981A）、主動中信台灣收益（00406A）及元大台灣50反1（00632R）。
根據CMoney統計，觀察19日成交量超過10萬張的ETF產品，僅有市值型的凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50（0050）屬於原型被動ETF，成交量約11萬張，其餘皆為主動式ETF或槓桿型ETF。
法人分析，在市場進入震盪修正階段之際，具備追求超額報酬特性的主動式ETF與槓桿型ETF，仍是市場資金關注焦點。
值得注意的是，主動中信台灣收益（00406A）自6月掛牌以來表現亮眼，7月即完成首次配息，因掩護性買權（Covered Call）策略所創造的權利金收入，使首度配息便成功吸引市場目光。
本週一（8月17日）公告第二次配息，每受益權單位配發0.138元，較前次增加0.01元，以目前股價估算年化殖利率約17%，深受投資人青睞。
受配息題材激勵，00406A已連續兩個交易日成交量突破20萬張，成為近期ETF市場中的人氣黑馬。
主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，預期台股在8月底前將維持高檔震盪偏多格局，市場焦點將持續放在美國科技股走勢、外資現貨與期貨布局，以及上市櫃公司8月營收表現。
若權值電子股止穩、成交量逐步回升，資金有機會再度回流AI伺服器、半導體設備、散熱、PCB及高階材料等族群，帶動相關個股表現。
張書廷進一步指出，SEMICON Taiwan國際半導體展將於9月登場，有望成為台股下一波重要催化劑，帶動市場提前聚焦AI運算、先進封裝、Chiplet、矽光子（Silicon Photonics）、共同封裝光學（CPO）、高頻寬記憶體（HBM）及智慧製造等供應鏈商機。
不過，展覽題材往往容易出現「展前卡位、展中分化」的現象，建議投資人優先布局具備訂單成長、產能擴張或技術進展可驗證的企業，而非單純追逐題材概念。
展望後市，張書廷認為，短期可觀察台股46,000點整數關卡支撐力道，並將核心資金聚焦於具備長期AI資本支出受惠趨勢的產業龍頭。
此類企業除擁有基本面與獲利成長支撐，可在市場拉回時提供較佳防護，也有機會受惠展會題材與產業成長動能，兼具攻守優勢。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。