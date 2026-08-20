台股ETF有底氣 交投熱

美伊戰事不確定性升高，通膨疑慮增溫，加上美國債券市場面臨拋售壓力，美股四大指數收黑，拖累亞股昨（19）日表現，不過台灣掛牌ETF投資熱度未減，單日成交量超過280萬張、成交金額超過640億元，其中有九檔ETF成交量超過10萬張。

根據CMoney統計，觀察昨日成交量超過10萬張的ETF，僅有兩檔市值型為原型被動ETF，其餘皆為主動式ETF或槓桿型ETF。法人分析，在市場進入震盪修正階段之際，具備追求超額報酬特性的主動式ETF與槓桿型ETF，仍是市場資金關注焦點。

值得注意的是，主動中信台灣收益ETF（00406A）自6月掛牌以來表現亮眼，7月首次配息，因掩護性買權（Covered Call）策略所創造的權利金收入，首度配息便成功吸引市場目光。17日公告第二次配息，每受益權單位配發0.138元，較前次增加0.01元，以目前股價估算年化殖利率約17%，深受投資人青睞。受配息題材激勵，00406A規模已經來到204.6億元，比掛牌時成長225%。

主動中信台灣收益ETF經理人張書廷表示，預期台股在8月底前將維持高檔震盪偏多格局，市場焦點將持續放在美國科技股走勢、外資現貨與期貨布局，以及上市櫃公司8月營收表現。若權值電子股止穩、成交量逐步回升，資金有機會再度回流AI伺服器、半導體設備、散熱、PCB及高階材料等族群，帶動相關個股表現。

群益臺灣加權正2ETF經理人洪祥益表示，台股中長期表現仍看佳，隨評價面走高，股市波動難免，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股具基本面支撐，後市不看淡，對於具有資本成長需求的投資人，也可運用正2ETF追求超額報酬。

張書廷指出，SEMICON Taiwan國際半導體展將於9月登場，有望成為台股下一波重要催化劑，帶動市場提前聚焦AI運算、先進封裝、Chiplet、矽光子、CPO、高頻寬記憶體（HBM）及智慧製造等供應鏈商機。

不過，展覽題材往往容易出現「展前卡位、展中分化」的現象，建議投資人優先布局具備訂單成長、產能擴張或技術進展可驗證的企業。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。