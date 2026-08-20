六檔主動式ETF 賺贏大盤

台股下半年走勢劇烈震盪，7月更頻繁上演歷史級暴跌與暴漲，指數一度下探39,384點。儘管8月跌深反彈，近期受中東地緣政治升溫推升國際油價，加上高檔套牢賣壓仍重，市場情緒轉趨觀望，台股ETF以高息主動式相對抗震，兩檔主動式更力守正報酬。

在大盤劇烈震盪下，下半年來加權指數下跌3.05%，主動式ETF的選股與風控能力也成為市場檢視焦點，統計下半年以來，全市場20檔主動式台股ETF中，平均下跌5.49%，共計六檔表現贏過加權指數，凸顯震盪市況下主動選股與風險控管的重要性。

觀察此波抗跌領漲的正報酬名單，主動野村臺灣高息（00999A）和主動野村台灣50分別以2.95%和1.31%排行前兩強，至於主動國泰動能高息、主動野村臺灣優選、主動摩根台灣鑫收、主動群益科技創新則展現抗跌力道。

主動野村臺灣高息經理人游景德表示，近期美伊局勢升溫導致國際油價攀升，引發市場對通膨重燃的疑慮，壓抑對利率敏感度較高的AI硬體股評價，導致部分半導體族群淪為「絆倒體」遭到調節拋售。

台灣憑藉著成熟的半導體製造與硬體組裝能力，穩站全球供應鏈的戰略核心地位，無論是傳統AI應用的深化，或是新一代AI技術的爆發，台廠皆具備不可替代的優勢，面對震盪加劇的新常態，建議投資人在追求AI產業高成長爆發力的同時，可適度納入具備息收緩衝的高股息族群作為下檔保護。

主動中信台灣收益經理人張書廷表示，各國製造業景氣維持擴張，全球經濟展現良好韌性。在AI基建需求爆發下，建議投資人可把握震盪時機分批布局。`

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