美股生技族群ETF 績效硬挺

國際油價維持高檔、公債市場賣壓升溫，市場擔憂通膨壓力再起，美股高檔震盪，美股相關ETF表現則以生技主題最佳，8月來以富邦基因免疫生技（00897）報酬7.14%居冠，第二名是群益那斯達克生技（00678）的3.44%。

昨日在全球主要股市大震盪之際，投信發行的ETF仍有四檔維持正報酬，包括群益那斯達克生技、富邦基因免疫生技、國泰標普低波高息及元大US高息特別股，其中三檔生技ETF全上榜。法人表示，生技產業發展穩健正向且投資題材豐碩，投資人不妨透過相關生技ETF來參與投資契機。

群益投信表示，觀察全球四大生技指數包括AMEX生物科技指數、S&P 500健保指數、MSCI世界醫療保健指數、NASDAQ生物科技指數在今（2026）年8月18日再度同步創下歷史新高，使得今年指數上漲更上層樓，其中，更以AMEX生物科技指數及NASDAQ生物科技指數漲幅逾兩成。

近期科技股走勢震盪，也促使資金輪動至防禦性題材，醫療照護及用藥需求有增無減，使得生技醫療產業產值得以長期且穩定增長，基於需求不減，加上醫療次產業各具題材支持，仍有望吸引資金配置。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下銳思團隊投資長克里斯‧克拉克曾指出，小型股對信用利差擴大的敏感度比利率絕對水準更高，儘管目前債券殖利率偏高，但尚未看到信用惡化或對小型股的擔憂。過去一年小型股獲利持續增強，並縮小與大型股的差距，很大程度與AI資本支出相關，除科技股外，還惠及醫療保健等多方領域，生技領域也取得正面成果。

群益那斯達克生技ETF經理人邱鈺茹指出，醫療保健產業呈現相對強勢，其核心邏輯主要受防禦性資金避險與創新題材轉向雙軌驅動。生技往往是資金去槓桿的避風港，面臨總體經濟焦慮與科技高估值回檔，機構資金大舉抽離高Beta的科技產業，轉向具有防禦、盈餘能見度高的醫療權值股。生技醫療類股因基於全球人口老化趨勢未變，用藥與醫療服務需求持續增加，產業獲利表現穩健且商機多元。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。