HBM霸主、電力基建和娛樂金融全到位 韓股去槓桿迎評價修復

全球資產配置焦點正加速轉向南韓！大華銀投信表示，韓國股市在歷經前期散戶融資部位快速清洗後，市場籌碼已順利完成去槓桿化，系統性風險大幅降解。隨後在半導體巨頭強勁反彈帶動下，KOSPI 指數一舉自 7 月低點強勢回升逾 20%–30%，技術性重返牛市軌道，充分展現出韓股極具彈性的基本面韌性。

根據最新國際研究報，外資法人一致對南韓科技、基建與消費金融巨頭出具正面評等。高盛（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）等機構重申，隨全球雲端巨頭（Hyperscalers）資本支出不減反增，高頻寬記憶體（HBM）供需缺口將延長至 2027 年，長約機制更奠定韓系記憶體廠長線高毛利基石，強勢力挺韓股進入結構性評價修復（Rerating）牛市行情。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，南韓基本面實力堅強，產業生態極具多元韌性。在科技與 AI 算力層面，HBM 爆發力無可取代，三星電子與 SK 海力士壟斷全球近八成 HBM 產能，2026 年第2季營業利潤分別衝上584.29億美元與403.36億美元，展現碾壓全球同業的獲利彈性；在電力與機器人端，斗山重工與現代電力斬獲北美核能電網大單，三星 SDI 受惠美國 IRA 儲能轉單，現代汽車更攜手 Boston Dynamics 搶進人形機器人領域；在軟實力與內需端，韓國娛樂事業巨頭（如 HYBE、CJ ENM 等）全球影響力盛空前，IP 授權與演藝經濟締造強勁現金流；同時，KB 金融集團與新韓金融等龍頭，則受惠南韓政府 Value-Up 政策大幅提高股利與銷毀庫藏股，獲利穩健且具備高殖利率護城河。

郭修誠指出，KOSPI 50 指數作為南韓經濟的核心縮影，展現出獨一無二的評價面優勢。根KOSPI 50 指數預估未來一年 EPS 成長率高達 224%，高居全球主要股市之冠，但預估本益比僅約 6.1 倍，遠低於台灣 50 指數的20.2倍與日經225指數的21.7倍。配合南韓政府 8 月宣示挹注 5 兆韓元半導體基金與5兆韓元貿易融資，韓股正處於基本面爆發與政策面做多的雙重起漲點。

預計8月21日正式掛牌上市的大華韓國 KOSPI50（009829），重倉三星與 SK 海力士（合計近七成），直擊 HBM 核心，並涵蓋現代汽車、斗山重工、三星 SDI 以及 KB 金融與娛樂龍頭，軟硬兼備。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。