大華銀韓國KOSPI 50 ETF將於8月21日掛牌上市 並得辦理融資融券

台灣證券交易所表示，大華銀投信募集發行大華銀韓國KOSPI 50 ETF （009829），將於2026年8月21日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF標的指數為韓國交易所（KRX）編製的KOSPI50 指數(KOSPI 50 Index)，以KOSPI 200 指數（KOSPI 200 Index）為⺟體，經日均成交額及自由流通率篩選，再將總市值排名前50名的公司納入成分股，依照自由流通市值進行加權，並設有單一成分股上限，以調整並決定最終成分股權重配置。該指數為韓國的大型股代表性指數，旨在衡量韓國股票市場之整體表現。

證交所表示，包含該黨ETF，集中市場掛牌上市ETF將達232檔（含被動式ETF200檔及主動式ETF32檔）。

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