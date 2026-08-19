昔日股王再現風骨！台股失守季線 量價榜僅「大立光、00632R」收紅

台股19日遭遇美股下挫衝擊，盤初一度下殺近千點、探至44,308.71點，終場仍大跌589.33點、收44,719.35點，跌破季線，成交值降至8,479億元；三大法人更聯手賣超708.48億元。從成交值與成交量前十大榜單觀察，僅大立光（3008）與元大台灣50反1（00632R）逆勢收紅。

大立光今日逆勢大漲4.91%、收5,550元，盤中最高衝上5,720元，不僅成為台股量價雙榜中唯一逆勢走高的個股，與2017年8月創下的歷史高點6,075元，也僅相差355元。成交值191.69億元，排名第7大。

以基本面觀察。大立光7月合併營收48.77億元，月增31%、年減11%，累計前7月營收340.86億元、年增7%。董事長林恩平日前指出，7月拉貨動能優於6月，8月又將優於7月，第3季產能利用率可望達滿載，第4季則預期成為全年最忙碌的一季。

法人也看好蘋果新機拉貨效應，大立光身為iPhone鏡頭主要供應商，隨著iPhone 18新機上市，第3季營收有望逐月走高，單季毛利率更有機會突破50%，第4季營運則可望進一步攀上全年高峰。除此之外，市場也持續關注大立光共同封裝（CPO）新事業進展，公司已有光纖陣列（FA）量產訂單，最快明年中開始貢獻營收，為手機鏡頭本業之外增添新的成長想像。

反觀成交值榜前10大個股，台積電（2330）成交值470.26億元居冠，但股價下跌1.26%、收2,350元，失守月線；南亞科（2408）成交值322.2億元居次、下跌6.6%，失守10日線，國巨*（2327）成交值313.73億元排名第3、收平盤576元；欣興（3037）、聯發科（2454）、台達電（2308）、華邦電（2344）、景碩（3189）及南電（8046）也全數收黑。

成交量榜則由ETF占據主導，前10名中有7檔ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）、主動統一台股增（00981A）長、主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50反1、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）及主動復華未來50（00991A），反映大盤劇烈震盪之際，市場交易熱度仍集中在ETF與指數型工具。唯一逆勢收紅的00632R今日上漲1.28%，更直接反映資金避險需求升溫。

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