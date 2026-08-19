大盤失守季線！00961逆勢收紅成避險首選：下半年累積漲3.24％奪高息冠軍

台股下半年以來震盪劇烈，今（19日）再度面臨國際市場動盪衝擊。受美國與伊朗停火協議到期、荷莫茲海峽重啟談判陷入僵局，加上通膨疑慮升溫與國債拋售壓力影響，美股四大指數18日全面收黑,費城半導體指數更重挫近5%。亞股今天同步走弱，韓股早盤再度熔斷，台北股市開盤賣壓湧現,一度重挫近千點，終場收跌589.33點，收在44719.35點，失守45000點大關及季線。

儘管主計總處上修今年經濟成長率預測值至11.05%，創下近39年來最高水準,顯示台股基本面底氣十足，但大盤自7月低點彈升超過7000點後，投資人追價意願轉趨謹慎；加上中東地緣政治衝突未解、Fed升息預期持續，以及大量AI基建資金借貸推升美歐日長債殖利率飆升，多重利空因素交織，使得盤勢震盪頻率明顯擴大。

在市場劇烈震盪之際，高股息ETF展現相對抗跌特性。觀察今天盤勢，台股ETF漲幅前十名清一色由高股息ETF囊括，成為資金避險首選。其中FT臺灣永續高息（00961）表現最為亮眼，不僅今天上漲0.38%，下半年以來累積漲幅更達3.24%，穩居高股息ETF績效前段班，充分展現其抗震能力。群益台灣精選高息（00919）下半年來漲幅3.02%居次，中信成長高股息（00934）則以1.21%位居第三。

相較之下，加權指數下半年以來已下跌3.05%，高股息ETF的相對抗跌優勢格外突出。00961基金經理人江明鴻指出，在市場不確定性升高的環境下，具備穩定配息特性的高股息ETF，不僅能提供現金流收益機會，更能在震盪行情中發揮抗震特性，成為投資人布局台股的重要選項。

展望後市，投信法人建議投資人應先降低持股水位，等待負面訊息逐一釐清。在操作策略上，可適度配置高股息ETF作為核心持股，以因應短期市場波動，同時留意個別標的基本面與籌碼變化，靈活調整投資組合。

台股ETF下半年績效

代號 股票名稱 收盤價 下半年以來漲幅(%) 近一個月漲幅(%) 近一日漲幅(%) 00961 FT臺灣永續高息 13.05 3.24 2.84 0.38 00919 群益台灣精選高息 30.39 3.02 3.16 0.16 00934 中信成長高股息 28.55 1.21 4.58 0.35 00713 元大台灣高息低波 60.85 1.08 0.16 0.33 00962 台新AI優息動能 14.94 0.88 0.74 0.47 00730 富邦臺灣優質高息 28.84 -0.21 1.62 0.49 00932 兆豐永續高息等權 17.37 -0.86 -0.17 0.4 00940 元大台灣價值高息 12.4 -1.98 0.98 0.4 00936 台新永續高息中小 20.82 -2.62 2.36 0.68 00900 富邦特選高股息30 18.67 -2.81 1.19 0.32 TWA00 加權指數 44719.35 -3.05 -0.24 -1.3





資料來源：CMoney（2026.08.19）

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