大盤失守季線！00961逆勢收紅成避險首選：下半年累積漲3.24％奪高息冠軍
台股下半年以來震盪劇烈，今（19日）再度面臨國際市場動盪衝擊。受美國與伊朗停火協議到期、荷莫茲海峽重啟談判陷入僵局，加上通膨疑慮升溫與國債拋售壓力影響，美股四大指數18日全面收黑,費城半導體指數更重挫近5%。亞股今天同步走弱，韓股早盤再度熔斷，台北股市開盤賣壓湧現,一度重挫近千點，終場收跌589.33點，收在44719.35點，失守45000點大關及季線。
儘管主計總處上修今年經濟成長率預測值至11.05%，創下近39年來最高水準,顯示台股基本面底氣十足，但大盤自7月低點彈升超過7000點後，投資人追價意願轉趨謹慎；加上中東地緣政治衝突未解、Fed升息預期持續，以及大量AI基建資金借貸推升美歐日長債殖利率飆升，多重利空因素交織，使得盤勢震盪頻率明顯擴大。
在市場劇烈震盪之際，高股息ETF展現相對抗跌特性。觀察今天盤勢，台股ETF漲幅前十名清一色由高股息ETF囊括，成為資金避險首選。其中FT臺灣永續高息（00961）表現最為亮眼，不僅今天上漲0.38%，下半年以來累積漲幅更達3.24%，穩居高股息ETF績效前段班，充分展現其抗震能力。群益台灣精選高息（00919）下半年來漲幅3.02%居次，中信成長高股息（00934）則以1.21%位居第三。
相較之下，加權指數下半年以來已下跌3.05%，高股息ETF的相對抗跌優勢格外突出。00961基金經理人江明鴻指出，在市場不確定性升高的環境下，具備穩定配息特性的高股息ETF，不僅能提供現金流收益機會，更能在震盪行情中發揮抗震特性，成為投資人布局台股的重要選項。
展望後市，投信法人建議投資人應先降低持股水位，等待負面訊息逐一釐清。在操作策略上，可適度配置高股息ETF作為核心持股，以因應短期市場波動，同時留意個別標的基本面與籌碼變化，靈活調整投資組合。
台股ETF下半年績效
|代號
|股票名稱
|收盤價
|下半年以來漲幅(%)
|近一個月漲幅(%)
|近一日漲幅(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|13.05
|3.24
|2.84
|0.38
|00919
|群益台灣精選高息
|30.39
|3.02
|3.16
|0.16
|00934
|中信成長高股息
|28.55
|1.21
|4.58
|0.35
|00713
|元大台灣高息低波
|60.85
|1.08
|0.16
|0.33
|00962
|台新AI優息動能
|14.94
|0.88
|0.74
|0.47
|00730
|富邦臺灣優質高息
|28.84
|-0.21
|1.62
|0.49
|00932
|兆豐永續高息等權
|17.37
|-0.86
|-0.17
|0.4
|00940
|元大台灣價值高息
|12.4
|-1.98
|0.98
|0.4
|00936
|台新永續高息中小
|20.82
|-2.62
|2.36
|0.68
|00900
|富邦特選高股息30
|18.67
|-2.81
|1.19
|0.32
|TWA00
|加權指數
|44719.35
|-3.05
|-0.24
|-1.3
資料來源：CMoney（2026.08.19）
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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