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0056配息領出145％抗跌好安心？0050長期實測報酬飆1000％：差距驚人

聯合新聞網／ 遲早要退休
歷史數據顯示，0050長期總報酬高達1000%、遠勝0056的399.1%，凸顯高股息雖在股災稍微抗跌，卻可能付出長期資產成長大幅落後的代價。。記者曾原信／攝影
歷史數據顯示，0050長期總報酬高達1000%、遠勝0056的399.1%，凸顯高股息雖在股災稍微抗跌，卻可能付出長期資產成長大幅落後的代價。。記者曾原信／攝影

為了少跌5%，你願意放棄1000%的資產成長嗎？0050vs0056股災與總報酬深度實測

許多支持高股息ETF的朋友常說：「雖然高股息漲得慢一點，但股災來時比較抗跌，又有領息落袋為安的安心感。」

這個說法聽起來很符合直覺，但數據會說實話。

今天我們直接拉出2014年至今的歷史數據（如圖1、圖2），帶大家從「股災回檔」與「長期總報酬」兩個角度：

高股息真的比較抗跌嗎？

2022年暴力升息：0050跌了-33.83%，0056跌了-25.57%

2020年新冠疫情：0050跌了-28.22%，0056跌了-25.15%

2015年中國股災：0050跌了-20.96%，0056反而跌更多，達-21.15%。

數據真相：在大多數市場拉回時，0056的回檔幅度的確稍微小了一點，但在2015年中國股災，因為成分股多為傳統產業，與中國的經濟較為相關，導致0056反得跌得比較多一點。

少跌那幾趴 代價是什麼？

0050累積報酬率：1000.0%（資產翻了10倍！）

0056累積報酬率：399.1%（資產僅翻了約4倍）

0056（配息領出）累積報酬率：145%

數據真相：為了在股災時少跌那5%~8%的波動幅度，長期下來你的總資產成長整整落後了600%以上！這就是追求高殖利率所付出最昂貴的代價，如果將配息領出，將近13年的過程，累積報酬率直接降到145%，可告訴我們單利及複利的差距。

為什麼高股息的長期總報酬會被拉開，帶你從4個角度切入：

1.低檔強迫變現

熊市配息最致命配息本質是「淨值扣除」，等於是從你的口袋拿錢出來給你。

當股市暴跌時，高股息ETF為了發放現金，等同於在資產價格最便宜的低檔區強迫變現持股。當市場隨後迎來V型反彈，被變現的資金早已不在場上，錯失恢復資產的最大契機。

2.現金拖累與複利斷點

長期主流市場是「漲多跌少」。高股息頻繁把資金轉為現金吐出來，這筆現金在場外放著就是一種機會成本；就算你手動再投入，也會被手續費與時間成本連剝兩層皮，無法做到100%無縫複利。

3.成分股成長性天花板

能配出高息的公司大多已處於成熟期，缺乏高回報的研發或擴廠計畫。相對地，0050涵蓋的龍頭企業將盈利再投資於未來成長，企業盈餘的持續成長才是驅動股票長期總報酬的最核心引擎。

4.稅務與健保摩擦

每上繳一筆，複利就少一截以1,000萬元資產為例（假設個人綜所稅率20%）：0050（殖利率3%）：每年負擔「二代健保(2.11%)+所得稅」約3.27萬元。0056（殖利率8%）：每年負擔「二代健保(2.11%)+所得稅」高達6.53萬元。這代表0056每年多失血3.2萬元的摩擦成本。台灣資本利得不計稅，只要資產留在0050淨值裡不賣出，讓資產在場內繼續滾動。​

賣0050自製股息 成本會不會很高？

很多人擔心賣股變現的手續費與稅金。

我們直接算算看：賣出ETF的證交稅只需0.1%，加上券商手續費0.1425%（若有折扣還會更低），總交易成本僅約0.2425%。

即使每年賣出高達80萬元的0050自製股息，交易成本也僅約1,940元！比起0056被扣走的6.53萬稅金與健保費，賣0050免繳二代健保與所得稅，摩擦成本整整低了30倍以上。

結語：資產累積期，請追求「總報酬最大化」理財的最終目標是「總資產的膨脹」，而不是「過程中有沒有領到利息」。如果你還處於距離退休還有一段時間的資產累積期：

1.請務必以市值型ETF（如0050/全市場型ETF）為絕對核心。

2.若未來真的需要現金流，透過「自訂賣出少量市值型ETF（自製股息）」，不僅交易成本不到0.25%、無須負擔二代健保與綜合所得稅，更能讓最具爆發力的優質龍頭企業繼續留在資產庫裡幫你滾大財富！

別為了「安心」，喪失報酬率1000%的機會

◎本文獲 遲早要退休 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 配息 報酬 實測

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