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00662一拆五掀話題 法人：布局 NASDAQ 不必等、009800已可低價卡位

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：在台掛牌的兩檔NASDAQ ETF比較。資料來源：投信官網統計至8/18
表：在台掛牌的兩檔NASDAQ ETF比較。資料來源：投信官網統計至8/18

股價水漲船高，也帶動百元ETF陸續出現，股票分割逐漸成為市場新趨勢。富邦NASDAQ ETF（00662）近日宣布將進行「一拆五」分割，有望降低投資門檻，讓投資人更容易參與美國科技股成長機會。投資專家表示，目前市場上除了00662外，中國信託投信去年也推出追蹤相同指數的中信NASDAQ ETF（009800），不僅內扣費用較低，目前股價也更親民，對於看好NASDAQ長線成長潛力的投資人而言，不必等待00662完成分割即可提前布局

由於富邦NASDAQ成立時間較早，受惠長期累積漲幅，目前股價約120元；相較之下，同樣追蹤NASDAQ 100指數的中信NASDAQ ETF目前股價僅約13元。根據兩家投信公司資料顯示，兩檔ETF經理費皆為0.3%，但009800的保管費較低。不僅能以較低價格參與市場成長機會，也有機會降低長期持有成本。

法人表示，NASDAQ 100指數的核心驅動力來自AI投資循環、科技巨頭獲利成長以及聯準會貨幣政策。現階段市場預期聯準會升息機率已大幅降低，加上AI產業持續擴張發展，中長期趨勢仍偏正向。儘管短期市場波動可能加劇，但仍建議投資人可趁拉回時分批布局，掌握美國科技產業的長線成長商機。

中信NASDAQ ETF經理人張圭慧表示，目前美國科技股仍有三大利多支撐。首先，美國科技巨頭持續擴大AI資本支出，帶動半導體、伺服器、網通設備及資料中心等供應鏈需求成長。市場關注焦點也逐漸從AI基礎建設轉向AI商業化與獲利能力，若企業能持續展現AI投資成果，將有助於支撐美國科技股表現。

其次，美國大型科技企業近期財報普遍優於市場預期，投資邏輯正逐步由評價面轉向獲利面。若企業獲利成長速度持續快於股價漲幅，將有助於消化目前相對偏高的估值水準，進一步提升市場信心。

第三，市場預期聯準會貨幣政策將逐步朝較寬鬆方向發展。對利率敏感度較高的科技股而言，利率下行有助提升未來現金流折現價值，進而帶來評價面支撐，對NASDAQ後市發展亦具正面助益。

整體而言，美國科技巨頭持續展現AI投資成果，加上聯準會政策趨於友善，NASDAQ後市仍將以企業獲利成長作為主要驅動力，AI相關族群可望持續扮演市場領漲角色。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

NASDAQ 布局 法人 00662富邦NASDAQ-100基金 009800中信NASDAQ ETF

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