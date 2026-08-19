00981A買台指期？投資人怕爆…解密3大主因、散戶別跟單

奉勸常常買ETF投資人！要隨時注意手中這些ETF買了哪些成份股喔，一方面可以知道現在盤面上的主流或熱門個股有哪些？另一方面也能瞭解基金經理人有沒有為你用心選股？還是買了很多的地雷股，拖累了手中的基金績效呢？

如果你有時常注意上面交代的事情的話，那你有沒有注意到：前一陣子你手上的ETF持股成份族群多了台指期08（2026年8月台指期貨多單）、台指期09等標的？

例如大家熱愛的主動統一台股增長（00981A）在這個月（8月）初，就買了占整個基金權重高達5.89% 的台指期08部位。

為什麼ETF基金買了熱門個股還不夠，還要再去買波動性、風險性都比較高的期貨指數商品呢？會不會讓我想要穩健成長的ETF承受很大的投資風險啊？

ETF的投資人別擔心！因為基金經理人把台指期貨的商品配置到基金持股裡，是屬於靈活性的資產配置與現金積極運用、管理的策略啦！買進的主要目的如下：

一、有效運用閒置現金

如果某支主動式ETF突然間湧入大量投資人申購的資金、或是成份股配發了大量的股息現金，盤面上又沒有好股票可買時，總不能亂買股票吧！此時就基金經理人就會把現金先拿去買少許的台指期貨，等到有值得買進的個股出現時，再把台指期的錢移轉到個股身上。

二、緊跟大盤指數動向

今年7月份加權指數經歷了史詩級的大跌3000多點、跌幅高達6.5%，按照道理，8月或9月份加權指數上漲的機率是比較高的，所以ETF的基金經理人當然會去積極地布局一些台指期商品，以便提升報酬率囉！

三、多一個套利收益

主動式ETF的好處就是不必跟隨特定的指數選股，所以台指期貨也是可以投資的標的。如果此刻台指期在近月的合約出現「逆價差」（也就是期貨價格低於現貨價格），基金經理人此時買進期貨就可以用相對便宜的投資成本，在日後賺取期貨與現貨價差的收益。

但值得注意的是，你自己可別學這些基金經理人買什麼台指期貨，你也跟著買什麼台指期貨啊！

原因是他們都已經有紮實的專業知識並且會緊盯著盤勢的變化，隨著大盤的多空變化而「立即」調整指數期貨的比重、甚至出清，不會讓你的錢傻呼呼地隨著指數期貨的下跌而慘賠。

反觀如果你自己對投資指數期貨的專業知識、風險認知、投資經驗通通不足，也不夠果決地獲利了結或認賠出清時，就千萬不可以盲目跟單、去買台指期貨啊！

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