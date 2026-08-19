台股跌破季線 個股成交前五大四檔 ETF、正2衝第一 零股成交第一0050

台灣最具代表性的市值型ETF，元大台灣50（0050）目前股東人數已突破356萬人，以全台開戶人數換算，相當於每4位投資人就有1人持有。 財經YouTuber「懶錢包」日前發布影片，整理出0050自2003年掛牌以來的「30個冷熱知識」，從身世背景、配息演進到歷史統計數據全方位剖析。 她指出持有0050長達10年的正報酬機率高達100%，若上市初期單筆投入100萬元且股利持續再投入，23年後資產將暴增至逾2300萬元。

2026-08-19 10:39