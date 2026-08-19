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台股跌破季線 個股成交前五大四檔 ETF、正2衝第一 零股成交第一0050

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股今（19）日開低走低一度大跌近千點並跌破季線，投資人也逢低買進ETF。盤中成交量前五大有四檔ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾23萬張排名第一，主動統一台股增長（00981A）逾22萬張排名第二，主動中信台灣收益（00406A）逾20萬張排名第四，元大台灣50反1（00632R）逾20萬張排名第五。其他個股群創（3481）逾21萬張排名第三。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有981萬，台積電（2330）304萬，南亞科（2408）有260萬，元大台灣50正2（00631L）有249萬，群創有231萬，前五大有二檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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