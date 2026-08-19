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ETF 成定期定額首選 凱基證券推交易活動助圓夢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推交易活動助圓夢（凱基證券/提供）
凱基證券推交易活動助圓夢（凱基證券/提供）

近年投資市場吹起年輕化風潮，愈來愈多年輕人將投資理財視為累積未來資產的重要工具。根據凱基證券台股定期定額投資統計，目前20至30歲族群占整體定期定額投資人達19%；20歲以下投資人占比也超過8%，顯示愈來愈多年輕族群選擇以定期定額作作為投資起點，反映長期投資與及早理財的觀念正逐漸成為主流趨勢。

觀察年輕族群的投資偏好，20歲以下投資人定期定額排行榜前五名全數由ETF囊括，其中以被動式市值型ETF最受青睞，元大台灣50（0050）及凱基台灣TOP50（009816）分居前兩名；高股息ETF亦受到高度關注，0056元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）皆名列前茅。顯示年輕投資人更傾向透過ETF及定期定額等相對穩健的投資方式參與市場，並透過分散布局追求長期資產成長。

凱基證券觀察，隨著數位金融服務普及及投資資訊取得更加便利，年輕世代的投資行為也出現明顯轉變，除追求投資報酬表現外，也更加重視資訊透明、操作便利及整體使用體驗，並逐步透過ETF、定期定額及跨市場配置等方式，提前為購屋、進修、旅遊及人生夢想進行財務規劃，投資已逐漸從專業理財行為融入日常生活之中。

凱基證券表示，近年新戶結構持續年輕化，許多投資新手在踏入市場初期，最常面臨「不知道該如何開始」、「擔心投資風險過高」以及「不知道如何選擇標的」等問題。因此，相較於短期獲利，協助投資人建立正確理財觀念、累積長期投資習慣，更是證券業者的重要課題。

為鼓勵更多年輕人及投資新手跨出第一步，凱基證券今年8月推出「夢想金啟航」活動，符合指定台股或美股交易條件者，即有機會獲得蝦皮VIP會員資格、購物優惠券及星宇航空機票等多項回饋，希望透過結合理財與生活消費的方式，降低民眾接觸投資的心理門檻，培養長期投資習慣。

除了活動回饋外，凱基證券也持續優化數位投資服務。近期推出新版隨身e策略APP，透過更直覺化的操作介面，協助投資人掌握投資績效，並可利用選股功能發掘市場潛力標的，對於剛開始接觸投資的新鮮人而言，藉由數位工具即時掌握市場資訊與個人投資狀況，也有助於建立更有紀律的投資習慣。

此外，面對年輕世代資金規模相對有限的特性，定期定額已成為許多投資新手的入門首選。凱基證券表示，投資人可透過定期定額功能，自行規劃個股或ETF投資組合，並依照個人財務能力設定扣款金額與時間，藉此分散進場風險及降低投資門檻。投資不僅是資產管理的一環，更是年輕人實踐夢想的重要工具。無論是籌備留學資金、規劃購屋或追求更理想的生活型態，及早建立投資習慣都能為未來創造更多可能。

凱基證券希望持續透過數位工具、投資教育與多元服務，陪伴更多年輕族群從人生第一筆投資開始，逐步累積屬於自己的財富基礎，實踐「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，讓每一步投資都成為實現夢想的起點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

凱基 定期定額 ETF

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