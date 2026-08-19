小白想存0052＋0056怕「單押一檔不穩」！股民翻白眼：無腦0050要講幾次

有投資新手在PTT股板發文請益，表示想每月定期定額存股，股息也會全部再投入，目前考慮富邦科技（0052）搭配元大高股息（0056），希望用科技股拚成長、高股息負責穩定領息。不過身邊親友多建議，資金有限時先集中一檔，等本金變大後再配置高股息，讓原PO陷入兩難。

留言區最多人討論的，就是「累積資產階段到底要不要高股息」。有網友直言「累積資產的階段不要買高股息」、「先想辦法把本金做大」，也有人認為若股息最後仍要全部投入，與其領息後再買回，不如直接選擇少配息或不配息的標的，留言稱「股息再買進=被吃兩次交易成本 不如選不配息或少配息的」。

至於原PO擔心只買一檔不夠分散，也有不少人認為關鍵不是「ETF有幾檔」，而是裡面的成分股到底重不重疊。網友提醒「你要不要先看看成分股，要平衡風險的話，0056也很多電子股啊，無法抗跌」，另一人也表示「你先想好壓一檔ETF不穩的邏輯是什麼」，直指帳面上有兩檔ETF，不代表實際風險就真的分散。

不過也有人支持原PO原本的0052＋0056想法，認為「兩隻都好啊 有些事自己持有久了才會想通」、「一檔成長型+一檔高股息這想法也不錯，但要注意一下成分股配比，兩檔成分最好是錯開」，甚至建議可以先各半投入一段時間，再觀察自己面對漲跌與績效差距時的心理反應。

而股板最熟悉的答案依舊大量出現，有人直接喊「要講幾次，無腦元大台灣50（0050）」、「資金不多就集中一檔0050」，也有人力推0052，甚至照慣例出現「正二」派。比較中性的留言則認為「績效最好的不一定最適合你」，對剛開始投資的人來說，與其一直追求紙面上的最佳配置，能不能找到自己真的抱得住、願意長期持續投入的方式，反而成了這串討論的核心。

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