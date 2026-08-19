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電子漲多拉回修正台股破45K 海運與金控接棒撐盤、00918逆勢抗震

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30ETF （00918）經理人郭修誠表示，台股在經歷前期大漲後出現漲多拉回修正，拉回震盪實屬漲多後之必要整理。台股基本面與籌碼面整體仍處於正向循環，加上MSCI調高台股權重、外資資金有望緩步回流，後續隨著美債殖利率走向與下週Nvidia財報法說登場，大盤仍有高點可期。

郭修誠分析表示，盤面資金在電子回檔之際，迅速轉向具備高殖利率與實質獲利的防禦型族群。海運產業受惠於貿易摩擦漸溫、IMF上修2027年全球貿易量成長率，加上製造業進入下半年旺季帶動貨櫃運輸需求，SCFI指數連續三周上漲。

散裝部分則受西非鐵礦砂產量持續開出及中東東歐地緣政治影響，BDI指數今年以來大漲53%，營運成長可期。此外，金控業前七月獲利表現極佳，如兆豐金前七月自結盈餘達256億元、年增14.4%，在市場波動加劇時，資金明顯流向獲利穩健且具備高配息優勢的金控龍頭。

展望後市，郭修誠表示，面對台股電子股短線漲多拉回與高檔震盪，投資策略應秉持「成長與防禦並重」。00918在成分股配置上具備極佳的資產調配優勢，不僅精準納入金像電等具ASP與毛利率提升優勢的AI/ASIC供應鏈，更重倉布局獲利創高的金控護城河，以及高殖利率海運龍頭。透過高ROE與高歷史填息勝率的雙重篩選，00918在電子修正期提供強韌的下檔防禦，並於市場回穩後掌握高額配息與填息資本利得。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

金控 台股 籌碼面

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