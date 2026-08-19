美股四大利多集結 透過高股息及成長策略掌握基本面行情

今年以來，美股經歷多重利空因素考驗，但仍震盪上行。法人指出，美股基本面支撐力道強勁，前景持續看多。投資人可以採取高股息與成長策略，來參與美股的長期成長契機。

野村投信指出，美股有四大基本面關鍵利多支撐，有望開啟下一波估值上升行情。第一個關鍵利多是AI資本支出及生產力提升帶動經濟成長，其次是稅務改革順風減低能源價格上升的衝擊，第三是在科技、金融與醫療創新等領域的監管放鬆有利產業發展，第四則是聯準會（Fed）當前貨幣政策仍支持經濟成長。

至於高盛美國高股息基金投資團隊，同樣看好美股成長前景，廣泛布局科技、健康護理及金融股，並透過三大策略，以求掌握美股高股息及成長潛力。首先是股息成長都要顧，不只追求較高股息，更將股息成長性納入選股考量，增加資本增值潛力。

其次是精選品質降波動，精選財務強健的企業，以降低波動與風險。第三則是收益再進化，納入掩護性買權（covered call）策略，增加潛在權利金收益。不過，投資團隊也提醒，在投資標的資產大幅上漲時，可能限制部分上漲參與程度。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。