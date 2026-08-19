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009828打包台日韓PCB龍頭！詹璇依「載板一路缺到2028」：下半場黑馬

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依指出，AI帶動高階PCB缺貨潮看至2028年，投資人可藉中信台日韓PCB（009828）打包關鍵龍頭作為衛星配置。中央社
財經主持人詹璇依指出，AI帶動高階PCB缺貨潮看至2028年，投資人可藉中信台日韓PCB（009828）打包關鍵龍頭作為衛星配置。中央社

財經主持人詹璇依在影音節目《旋轉理財腦》中表示，近期科技股與AI族群回檔修正，但從台積電與輝達（NVIDIA）等核心晶片股來看，目前預估本益比仍處於合理偏低區間，長線核心部位不宜隨意出脫；若想在資產配置中尋求基期相對較低、且具獨佔性的供應鏈，目光應從「晶片層次」轉向「物理層次」的PCB與載板產業。

詹璇依指出，PCB過去常被視為低毛利的代工傳產，但隨著AI伺服器迎來硬體革命，高階PCB與載板已轉變為戰略物資。

據高盛報告，晶片走向高密度封裝使ABF載板層數與面積倍增，缺貨潮預估將一路延續至2028年並帶動報價調漲；DIGITIMES研究亦顯示，單台AI伺服器的PCB價值已達通用伺服器的7倍。

她進一步分析，輝達新架構將傳統傳輸纜線整合至底層載板，對材料低損耗與高層數要求極高，使高階載板掌握更大的定價權，利潤更是傳統PC載板的十幾倍，整體產業已迎來超越2020年的結構性升級大循環。

針對投資策略，詹璇依提到，中信投信即將推出鎖定相關龍頭的「中信台日韓PCB（009828）」

她表示，全球高階PCB與上游特化材料近九成由台灣、日本、韓國壟斷，其中日本掌握核心特化材料、台灣專精製造落地、韓國具備記憶體優勢，透過台幣計價的主題型ETF能一次打包三國龍頭，省去複委託與跨國選股的門檻與風險。

在資產配置上，詹璇依建議投資人仍以市值型或大型權值股作為核心資產，並將009828等聚焦台日韓PCB的主題型ETF列為「衛星配置」，藉此掌握AI下半場硬體升級帶來的超額報酬機會。

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB ETF

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