0050上市23年總報酬破2200%！懶錢包回測數據：這月份上漲機率最高

台灣最具代表性的市值型ETF，元大台灣50（0050）目前股東人數已突破356萬人，以全台開戶人數換算，相當於每4位投資人就有1人持有。

財經YouTuber「懶錢包」日前發布影片，整理出0050自2003年掛牌以來的「30個冷熱知識」，從身世背景、配息演進到歷史統計數據全方位剖析。

她指出持有0050長達10年的正報酬機率高達100%，若上市初期單筆投入100萬元且股利持續再投入，23年後資產將暴增至逾2300萬元。

首檔00開頭ETF 台積電早期權重僅占1成多

懶錢包指出，0050於2003年6月30日正式掛牌，是台灣首檔ETF，也是首檔代號採用「00」開頭的商品。

其前身為寶來投信發行的「寶來台灣卓越50基金」，歷經合併後於2015年定名為元大台灣50。

追蹤的台灣50指數更是早於2002年即編制完成的跨國合作指數。

在制度面上，0050早年採年配息，2003與2004年甚至未配息，直到2017年才改為半年配。

此外，台積電（2330）目前在0050權重高達五至六成，但在2011年以前，神山權重其實僅落在13%至19%之間。

2025年6月0050更寫下歷史，完成首次「一股拆四股」的股票分割。

規模近2.3兆居台股第六 12月上漲機率近74%

在籌碼與規模方面，統計至2026年7月底，0050持有的50檔成分股市值涵蓋大盤約81.4%，整體規模逼近2.3兆元、流通單位數逾224億個。

股東數、規模與單位數皆穩坐全台ETF冠軍寶座，其資產規模放在全台股市值排行亦能位居第六大。

針對投資人最關心的報酬率數據，懶錢包回測歷史資料表示，0050上市23年來漲多跌少，在22個完整年度中有17年上漲，年勝率達77.27%。

若以月份來看，歷經277個月份中，上漲月份達170個月，月勝率達61.37%。

其中，歷年12月上漲機率高達73.91%、平均報酬2.77%為全年度最佳月份；3月雖有6成上漲機率，但平均跌幅0.07%，為全年度表現最弱的月份。

短線單年最差腰斬、最佳暴賺137%

面對市場波動，懶錢包分析，0050單月最佳漲幅落在2026年4月的24.66%，單月最大跌幅則是2008年金融海嘯10月的16.14%。

若以單一年度來看，最差為2008年重挫43.2%，最佳則為2009年反彈暴漲73.86%。

如果投資人不幸買在2007年11月高點，一年內資產可能慘遭腰斬虧損45.98%。

反之若於2025年6月進場，一年漲幅可高達137.03%，顯見短期績效極易受進場時機與運氣左右。

長抱10年勝率100%

不過，隨著投資週期拉長，勝率將顯著提升。數據顯示，持有0050一年的正報酬機率為76%，拉長至三年提高到94%、五年達95%，若持有達十年以上，歷史正報酬機率更達到100%。

0050上市以來的含息總報酬率高達2213%，若23年前投入100萬元並落實「股利再投入、長期持有」，資產至今已翻倍增長超過2300萬元。

懶錢包強調，回顧這些歷史數據並非預測未來，而是讓投資人理解極端市況與長期持有的複利威力，在面對下一次股災時更有定見與信心。

◎本文獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。