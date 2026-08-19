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年化配息17.1％太狂！00406A爆22萬張天量：抗跌奪主動ETF冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
主動中信台灣收益（00406A）受惠年化配息率達17.1%與掩護性買權防禦特性，在台股重挫之際單日爆出逾22萬張成交量創掛牌新高，抗跌奪下主動台股ETF成交王。圖／聯合報系資料照片
主動中信台灣收益（00406A）受惠年化配息率達17.1%與掩護性買權防禦特性，在台股重挫之際單日爆出逾22萬張成交量創掛牌新高，抗跌奪下主動台股ETF成交王。圖／聯合報系資料照片

台股18日開高走低，終場下跌548.59點、跌幅1.2%，收在45,308.68點。儘管大盤震盪走弱，ETF市場交易依舊熱絡，成交量達280萬張、成交金額為654.7億元新台幣，其中單日突破20萬張的ETF包括：主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）以及群益臺灣加權正2（00685L）。值得注意的是，00406A單日成交量達22.64萬張，不僅創下掛牌以來新高紀錄，更躍居主動台股ETF成交量冠軍。

法人表示，部分電子股18日盤中衝高後，市場追價意願不足，漲勢隨即收斂，資金轉向較具防禦性的金融股避險，但仍難敵整體賣壓，導致加權指數未能站穩46,000點關卡，盤勢偏弱。不過，目前多頭架構尚未遭到破壞，資金僅是短暫停泊於防禦型族群，待籌碼整理告一段落後，大盤仍有機會再度向上挑戰高點。

綜觀今日所有ETF成交量前十強漲跌幅，僅元大台灣50反1（00632R）上漲1.6%，其他都受到大盤走弱影響，單日呈現下跌的情況，跌幅較少的像是國泰永續高股息（00878）、主動中信台灣收益（00406A），都僅下跌2%以內，其他的ETF皆為2%-3%的跌幅。

00406A甫於6月掛牌，在上月首次配息後迅速累積市場關注度。第二次配息於17日公告，每受益權單位配發0.138元，以18日收盤價9.68元計算，單次配息率約1.4%，年化配息率達17.1%，成功吸引投資人目光。

展望台股後市，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，各國製造業景氣維持擴張，全球經濟展現良好韌性。在AI基礎建設需求持續爆發下，高階晶片、伺服器及相關零組件需求暢旺，加上科技新品陸續進入備貨與鋪貨階段，使電子供應鏈維持供需偏緊格局，產品價格亦處於相對高檔，有助於支撐台股相關供應鏈企業的獲利表現，台股後市仍值得期待，建議投資人可把握震盪時機分批布局。

法人指出，相較於傳統高股息ETF，00406A採用掩護性買權（Covered Call）策略，同時結合股息、資本利得與權利金收益來源。在市場震盪或盤整期間，隱含波動率上升通常有助於提高權利金收入，不僅能提供一定程度的下檔保護，也能兼顧長期參與股市成長的機會，適合作為追求穩定現金流與收益型投資人的資產配置工具。

熱門主動台股ETF成交量與漲跌幅概況

代碼ETF名稱8/18成交量成交金額(億元)收盤價(元)單日漲跌幅(%)
00406A主動中信台灣收益22831022.49.68-1.63
00981A主動統一台股增長21713065.229.61-2.57
00685L群益臺灣加權正221584025.011.44-3.38
00403A主動統一升級5018124918.610.16-2.31
00631L元大台灣50正216787659.134.81-3.17
00991A主動復華未來5014464226.618.14-2.37
00632R元大台灣50反112508212.610.131.6
00881國泰台灣科技龍頭9012645.049.48-2.12
00878國泰永續高股息8765728.532.38-1.1
00405A主動富邦台灣龍耀845227.48.6-2.27


資料來源：CMoney，統計至2026/8/18。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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