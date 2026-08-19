年化配息17.1％太狂！00406A爆22萬張天量：抗跌奪主動ETF冠軍
台股18日開高走低，終場下跌548.59點、跌幅1.2%，收在45,308.68點。儘管大盤震盪走弱，ETF市場交易依舊熱絡，成交量達280萬張、成交金額為654.7億元新台幣，其中單日突破20萬張的ETF包括：主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）以及群益臺灣加權正2（00685L）。值得注意的是，00406A單日成交量達22.64萬張，不僅創下掛牌以來新高紀錄，更躍居主動台股ETF成交量冠軍。
法人表示，部分電子股18日盤中衝高後，市場追價意願不足，漲勢隨即收斂，資金轉向較具防禦性的金融股避險，但仍難敵整體賣壓，導致加權指數未能站穩46,000點關卡，盤勢偏弱。不過，目前多頭架構尚未遭到破壞，資金僅是短暫停泊於防禦型族群，待籌碼整理告一段落後，大盤仍有機會再度向上挑戰高點。
綜觀今日所有ETF成交量前十強漲跌幅，僅元大台灣50反1（00632R）上漲1.6%，其他都受到大盤走弱影響，單日呈現下跌的情況，跌幅較少的像是國泰永續高股息（00878）、主動中信台灣收益（00406A），都僅下跌2%以內，其他的ETF皆為2%-3%的跌幅。
00406A甫於6月掛牌，在上月首次配息後迅速累積市場關注度。第二次配息於17日公告，每受益權單位配發0.138元，以18日收盤價9.68元計算，單次配息率約1.4%，年化配息率達17.1%，成功吸引投資人目光。
展望台股後市，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，各國製造業景氣維持擴張，全球經濟展現良好韌性。在AI基礎建設需求持續爆發下，高階晶片、伺服器及相關零組件需求暢旺，加上科技新品陸續進入備貨與鋪貨階段，使電子供應鏈維持供需偏緊格局，產品價格亦處於相對高檔，有助於支撐台股相關供應鏈企業的獲利表現，台股後市仍值得期待，建議投資人可把握震盪時機分批布局。
法人指出，相較於傳統高股息ETF，00406A採用掩護性買權（Covered Call）策略，同時結合股息、資本利得與權利金收益來源。在市場震盪或盤整期間，隱含波動率上升通常有助於提高權利金收入，不僅能提供一定程度的下檔保護，也能兼顧長期參與股市成長的機會，適合作為追求穩定現金流與收益型投資人的資產配置工具。
熱門主動台股ETF成交量與漲跌幅概況
|代碼
|ETF名稱
|8/18成交量
|成交金額(億元)
|收盤價(元)
|單日漲跌幅(%)
|00406A
|主動中信台灣收益
|228310
|22.4
|9.68
|-1.63
|00981A
|主動統一台股增長
|217130
|65.2
|29.61
|-2.57
|00685L
|群益臺灣加權正2
|215840
|25.0
|11.44
|-3.38
|00403A
|主動統一升級50
|181249
|18.6
|10.16
|-2.31
|00631L
|元大台灣50正2
|167876
|59.1
|34.81
|-3.17
|00991A
|主動復華未來50
|144642
|26.6
|18.14
|-2.37
|00632R
|元大台灣50反1
|125082
|12.6
|10.13
|1.6
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|90126
|45.0
|49.48
|-2.12
|00878
|國泰永續高股息
|87657
|28.5
|32.38
|-1.1
|00405A
|主動富邦台灣龍耀
|84522
|7.4
|8.6
|-2.27
資料來源：CMoney，統計至2026/8/18。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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