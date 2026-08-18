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0053擬分割 改不配息

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

國內成立最久、純電子科技市值型ETF元大電子（0053）分割及不配息兩個議案投票正式啟動。若決議通過，將接續進行分割作業，所持有的元大電子每股淨值將下降、持有股數上升，總市值不變，以及自今年起調整為不配息，屆時這也將會是首檔從配息改為不配息的ETF，也是第六檔執行分割的ETF，以昨（18）日淨值粗估分割倍率為七倍。

元大電子分割及不配息議案，有投票資格的投資人於9月15日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，或使用集保e手掌握APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），於9月16日07:00至10月5日23:59，不需通知書即可電子投票，亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資），郵寄投票至10月5日16:30止，在9月4日前持有的投資人都有投票資格。

元大電子追蹤「臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數」，從電子代工、半導體升級，到AI硬體供應鏈，完整參與台灣科技產業演進，淨值自2007年成立時的30元，至昨日攀升至238.02元，為使交易價格回歸市場習慣的交易區間，進行議案投票決議是否分割。

實際上，若議案通過，將以受益人會議當日（10月8日）基金淨值為基準，採回到發行價30元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。此外，不配息議案部分，元大投信說明，考量台灣電子科技產業高成長特性，投資人的投資策略也逐漸由過去追求定期配息轉向追求長期資本利得。

據理柏資訊統計，元大電子自成立以來至2026年7月底，含息報酬率1,128.9%，淨值上漲650%，因此同步進行投票，若通過將自今年起改為不配息，未來所收到的企業股息將全數累積至淨值，有利追求長期複利效果。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

不配息 配息 ETF

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