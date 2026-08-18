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三檔ETF今調整成分股 合計規模1,995.28億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
三檔台股ETF 19日成分股調整生效，包含排行台股ETF規模第八大的凱基台灣TOP 50（009816）三進三出、近一年台股原型ETF績效王台新臺灣IC設計（00947）一進一出、代表中小型股的主題ETF富邦臺灣中小（00733）刪除一檔。聯合報系資料照
三檔台股ETF 19日成分股調整生效，包含排行台股ETF規模第八大的凱基台灣TOP 50（009816）三進三出、近一年台股原型ETF績效王台新臺灣IC設計（00947）一進一出、代表中小型股的主題ETF富邦臺灣中小（00733）刪除一檔。聯合報系資料照

三檔台股ETF今（19）日成分股調整生效，包含排行台股ETF規模第八大的凱基台灣TOP 50（009816）三進三出、近一年台股原型ETF績效王台新臺灣IC設計（00947）一進一出、代表中小型股的主題ETF富邦臺灣中小（00733）刪除一檔，三檔ETF合計規模為1,995.28億元。

根據臺灣指數公司昨日公告包含凱基台灣TOP 50、台新臺灣IC設計共兩檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自昨日交易結束後生效，亦即今日起生效。

其中，凱基台灣TOP 50追蹤特選臺灣TOP 50指數，此次新納入研華、群創、藥華藥；刪除京元電子、世芯-KY、穎崴。

而台新臺灣IC設計追蹤特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，並於指數定期審核生效日（含）起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在三個交易日內調整，本次成分股納入雅特力-KY、刪除全訊。

此外，依據臺灣證券交易所17日公告，凌巨未依法令期限公告申報今年第2季財務報告，核有臺灣證券交易所營業細則第50條第1項第1款規定情事，自今起將該公司上市有價證券停止買賣，連帶追蹤中小型A級動能50指數的富邦臺灣中小也將依據指數編製規則，將凌巨自成分股中刪除。

台新臺灣IC設計近一年市價含息上漲163.77%，表現高居台股原型ETF之冠。本次成分股微調，兩檔權重皆僅0.05%，對整體追蹤指數影響不大。

凱基台灣TOP 50昨日規模1,845.52億元，排行第八大，本次為掛牌來第三次定審換股，個股權重超過其發行量占加權指數權重的部分，將分配加碼至近52周動能表現相對好的成分股。

展望後市，凱基台灣TOP 50研究團隊指出，對AI相關族群長線具有樂觀期待，惟在評價面相對偏高且近期投資人對於CSP大廠是否具有足夠的現金流因應資本支出的情況下，AI相關族群短線波動恐將加劇，進而給予金融股表現的機會。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，美伊雙方至今皆未就和談議題達成共識，對此美國總統川普表示，將發動猛烈轟炸，迫使伊朗屈服，導致台股避險情緒升溫，加上半導體相關族群前波漲多獲利回吐賣壓出籠，類股股價趨於震盪，建議可利用短線拉回整理布局高純度的「IC設計+記憶體」台股ETF，掌握長線大行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 成分股 凱基 台股

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