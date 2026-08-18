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AI算力競賽帶動！電力概念ETF火力旺 四檔商品最高年漲近七成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
電力基建示意圖。路透
電力基建示意圖。路透

隨AI算力持續升級，市場關注焦點由「算力競賽」延伸至「電力競賽」，反映在相關ETF績效上，四檔電力概念ETF近一年漲幅均超過四成，最高漲近七成，顯示隨AI資料中心擴建及全球電氣化趨勢延續，電力基建相關投資題材持續受到市場關注。

富邦ESG綠色電力ETF（00920）經理人洪珮甄表示，AI產業競爭已不再只是晶片效能與算力規模的比拚，能否取得足夠且穩定的電力，已成為制約AI算力擴張的重要環節。從中長期角度觀察，AI資料中心持續擴建，加上全球電氣化與能源轉型趨勢，將進一步帶動發電、輸配電、電網升級及電力設備等領域的資本支出需求。

近期微軟（Microsoft）、Google及Meta等大型科技業者持續擴大再生能源採購與資料中心投資，並積極強化電力基礎設施布局，顯示AI產業鏈競爭已逐步延伸至能源與電力供應領域。對AI業者而言，除了確保晶片與伺服器供應，土地、電力取得及資料中心建設能力也日益重要。

當AI算力需求持續成長，電力取得、電力轉換與電力供應等環節，有望成為AI長期發展不可或缺的底層基礎建設。

此外，根據美系券商最新報告，三家全球能源設備龍頭最新財報與營運展望均釋出正向訊號，第2季訂單需求強勁，業者陸續上調產能或交付指引，並指出表後電源（BTM）及資料中心需求維持旺盛，供應鏈仍偏緊，部分訂單能見度甚至延伸至2030年代，反映全球電力設備需求具有中長期支撐。

台新美國電力基建ETF投資團隊指出，美國AI基建競賽升級，尤其是近期中國重振旗鼓，在AI算力與成本方面與美國互別苗頭，刺激到黃仁勳、馬斯克等科技巨頭，積極跨入美國電力布局，搶奪比算力更稀缺的「接電容量」；儘管近來全美AI點燃用電狂潮，但老舊電網升級速度跟不上數據中心建置潮，延宕接電時程，但卻帶動相關計劃等待數量兩年飆升300%、驅動電力基建相關企業積壓訂單暴增，中長期企業獲利前景持續看俏。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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