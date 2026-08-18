主動式ETF定期定額 逆勢成長

全球主要股市上個月上演大怒神行情，不過，也提供波段進場點，根據投信投顧公會統計，整體主動式ETF在7月獲淨申購1,700多億元，資金相對有限的小資族則透過定時定額放長線釣大魚，帶動十檔主動式ETF定時定額逆勢成長，表現相對亮眼。

台股加權指數7月高低點差距逾8,000點，全球科技股指標費城半導體指數單月跌幅更達二成，主動式ETF同步出現明顯回檔，但也吸引逢低資金進場卡位。

上半年績效居台股主動式ETF之冠的主動復華未來50（00991A）在扣款筆數及人數分別以新增8,312筆、4,285人稱冠，扣款金額則是以主動凱基台灣增加1,573萬元最為突出。聚焦息收主題的主動中信台灣收益、主動國泰動能高息、主動安聯台灣高息亦受小額投資人青睞擠進前十名。

此波行情回檔股價不跌反漲的主動復華金融股息也吸引投資人布局，成為AI之外另外一個投資好選擇。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，8月以來隨通膨降溫削弱Fed升息預期，加以企業財報亮眼，推升台股重返多頭格局，建議定時定額做中長線布局。

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