0050驚現「漲停價」鉅額配對！ 法人棄選股改押指數、權值股兩樣情

台股18日盤後鉅額交易出現引人注目的「多空兩樣情」現象。在現貨市場震盪整理之際，重量級市值型ETF元大台灣50（0050）18日現貨收盤雖下跌1.46％、收在104.9元，但在盤後鉅額配對交易中，竟然出現以漲停價117.05元成交的罕見紀錄，成交量達85萬股（850張），成交總金額達9,949.2萬元，引發市場關注。

相較於0050的強勁買氣，部分高價股與AI指標股在盤後鉅額交易中則顯現籌碼鬆動跡象。其中，廣達（2382）18日現貨下跌1.95％、收在327元，盤後配對交易卻以跌停價300.5元成交1,300張，成交金額達3.9億元；高價千金股世芯-KY（3661）18日現貨重挫8.5％、收在3,715元，盤後同樣出現跌停價3,655元的鉅額配對成交，成交量131張，成交金額近4.79億元。

至於權王台積電（2330），18日現貨微跌0.83％、收在2,380元，盤後鉅額交易平均價格落在2,377.5元，僅小幅貼近收盤價，表現相對平穩。

法人分析，0050今日淨值呈現折價0.15％，但盤後出現溢價/漲停價的鉅額配對成交，反映出外資與機構法人近期的策略轉變。面對個股波動加劇與高檔獲利了結賣壓，部分大型機構資金選擇「棄選股、改抱指數」，大舉透過市值型ETF或主動式ETF進行大部位布局，看好整體大盤指數後市與第4季傳統旺季行情。

法人進一步指出，以0050的持股結構來看，權王台積電權重高達57.61％，穩居第一大核心持股；其次為聯發科（2454）（5.66％）、台達電（2308）（3.48％）、鴻海（2317）（3.01%）、日月光投控（3711）（1.97％）等。買進0050等同於直接重押以台積電為首的半導體與科技權值艦隊，既能規避單一中小型股或高本益比個股的修正風險，又能完整參與台股指數多頭攻勢。

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