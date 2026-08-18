00953B配息調升！每股配發0.067元 預估年化配息率8.32%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益優選非投等債（00953B）公告第23次配息資訊，預估每股配發金額為0.067元，相較前次配息金額成長近10%，以18日收盤價9.66元來推算，預估單次配息率約0.69%，年化配息率約8.32%。本次除息日訂9月2日，收益分配發放日則訂9月30日，想參與00953B本次領息的投資人，最晚需在9月1日買進。

財富管理專家表示，當前企業營運與財務體質穩健、信用品質具備支撐，非投等債擁有高息收優勢，殖利率又具備吸引力，適度配置能增強投資效益，不過應避開CCC級等信用品質偏低標的，以降低尾端風險。

財富管理專家指出，00953B首創「信用因子」加權機制，對於信評越佳且信用利差越小的成分券給予較大權重，並排除新興市場與CCC評級債券，讓違約率向投等債靠攏。00953B還鎖定票面利率6%以上標的，加上產業配置多元，整體兼顧投資人注重的資產品質、息收能力、分散性與流動性等優點，相當適合追求穩健收益的投資人。

專家進一步說明，在聯準會利率政策方向未明之際，存續期間短的債券因對利率敏感度較低，可降低波動風險，這也讓具備存續期短、高息收雙重優勢的非投等債更顯配置價值。觀察00953B歷史配息表現，在維持連續13個月每股配發0.061元之後，00953B本月調升配息至每股0.067元，預估年化配息率突破8%，配息表現居前，能滿足投資人收益需求。

此外，觀察9檔今年來日均量破萬張的債券ETF績效，00953B上漲4.32%登上冠軍寶座，展現儘管今年歷經美伊戰爭、AI去槓桿等市場震盪，00953B績效表現一路穩健且息收水準亦突出，將是投資人債券配置的首選。

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