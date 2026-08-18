年化配息率近17%太香了！00406A 擠上成交量第一名 投資人瘋狂搶進

國內成立最久、純電子科技市值型ETF元大電子（0053），分割及不配息議案投票正式啟動，投資人可於9月16日至10月5日透過證券APP進行電子投票，或透過紙本方式郵寄表決票，9月4日前持有0053的投資人都有投票資格。

2026-08-18 17:37