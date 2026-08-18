年化配息率近17%太香了！00406A 擠上成交量第一名 投資人瘋狂搶進
台股18日開高走低，回測十日線，收在45,308.68點，下跌548.59點，跌幅1.2%，成交量9,584.43億元。主動中信台灣收益（00406A）為新入成交量排行榜的ETF，且衝上第一名，因最新配息公告，每單位預計配發0.138元，單次配息率約1.4%，換算年化配息率約16.8%，吸引大量買盤。
18日成交量前十名為主動中信台灣收益、力積電（6770）、主動統一台股增長（00981A）、群益台灣加權正2（00685L）、群創（3481）、合晶（6182）、華邦電（2344）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、友達（2409）。觀察股價前十名全數下跌，跌幅最小的為主動中信台灣收益，下跌1.63%。
成交值部分，前十名分別為南亞科（2408）、欣興（3037）、台積電（2330）、華邦電、聯發科（2454）、合晶、景碩（3189）、川湖（2059）、國巨*（2327）、臻鼎-KY（4958）。前十名大部分都下跌，僅欣興、川湖上漲，並創下新高。
主動中信台灣收益ETF擠上成交量第一名，爆出超過22萬張巨量，因前一日公布最新配息每單位預估發放0.138元，換算年化配息率近17%，吸引買盤湧入。00406A為月配息ETF，今年6月11日掛牌，7月配息0.128元，當期配息率1.6%，而8月公告的配息還比7月多0.01元。
00406A除息日訂於9月2日，投資人最晚須於9月1日前買進並持有，即可參與本次配息。市場人士指出，00406A採月配息機制，對小資族而言，可用較低門檻參與台股投資，以目前價格估算，每張投資成本不到萬元。透過每月配息所提供的現金流，投資人可視自身需求進行再投入，累積投資成果。
00406A成分股前十名為台積電、台光電（2383）、奇鋐（3017）、欣興、聯發科、智邦（2345）、旺矽（6223）、緯穎（6669）、南亞（1303）、川湖。
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