群益 AAA-A醫療債ETF 00793B 將自9月18日起終止櫃檯買賣

群益投信經理的群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF（00793B）受益憑證，將於9月18日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金淨資產價值於7月21日之最近30個營業日平均值低於新台幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經群益投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

群益投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢群益投信網站（https://www.capitalfund.com.tw/）。

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