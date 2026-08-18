009816、00947換股出爐 00733剔除凌巨

台灣指數公司18日公告包含凱基台灣TOP50（009816）、台新台灣IC設計（00947）共兩檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自8月18日交易結束後生效（亦即8月19日起生效）。

凱基台灣TOP 50追蹤台灣指數公司特選台灣TOP 50指數，此次新增及刪除各三檔，新納入研華（2395）、群創（3481）、藥華藥（6446）；刪除京元電子（2449）、世芯-KY（3661）、穎崴（6515）。

台新台灣IC設計追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃IC設計動能指數，並於指數定期審核生效日（含）起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在三個交易日內調整，此次一進一出，成分股納入雅特力-KY（6907）、刪除全訊（5222）。

此外，依據台灣證券交易所17日公告，凌巨（8105）未依法令期限公告申報今年第2季財務報告，核有台灣證券交易所營業細則第50條第1項第1款規定情事，自19日起將該公司上市有價證券停止買賣，追蹤台灣指數公司中小型A級動能50指數的富邦台灣中小（00733）也將依據指數編製規則，明日將凌巨自成分股中刪除。

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