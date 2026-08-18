投資人搶逢低布局 主動台股ETF成交爆量111萬張、00406A居冠

台股18日開高走低，終場下跌548點、跌幅1.2%，收在45,308點。儘管大盤震盪走弱，ETF市場交易依舊熱絡，尤其主動式台股ETF成交量維持高檔。22檔主動台股ETF單日總成交量達111.2萬張，其中主動中信台灣收益（00406A）與主動統一台股增長（00981A）成交量雙雙突破20萬張。值得注意的是，00406A單日成交量達22.8萬張，不僅創下掛牌以來新高紀錄，更躍居所有台股的成交量冠軍。

法人表示，部分電子股18日盤中衝高後，市場追價意願不足，漲勢隨即收斂，資金轉向較具防禦性的金融股避險，但仍難敵整體賣壓，導致加權指數未能站穩46,000點關卡，盤勢偏弱。不過，目前多頭架構尚未遭到破壞，資金僅是短暫停泊於防禦型族群，待籌碼整理告一段落後，大盤仍有機會再度向上挑戰高點。

即便台股走弱，逢低布局的買盤依舊相當積極。22檔主動台股ETF中，18日成交量超過10萬張的產品共有4檔，分別為主動中信台灣收益、主動統一台股增長、主動統一升級50（00403A）及主動復華未來50（00991A）。

00406A甫於6月掛牌，在上月首次配息後迅速累積市場關注度。第二次配息於17日公告，每受益權單位配發0.138元，以18日收盤價9.68元計算，單次配息率約1.4%，年化配息率達17.1%，成功吸引投資人目光。目前其網路討論熱度已躋身主動式台股ETF前段班，僅次於00981A、00403A與00991A等熱門產品。

法人指出，相較於傳統高股息ETF，00406A採用掩護性買權（Covered Call）策略，同時結合股息、資本利得與權利金收益來源。在市場震盪或盤整期間，隱含波動率上升通常有助於提高權利金收入，不僅能提供一定程度的下檔保護，也能兼顧長期參與股市成長的機會，適合作為追求穩定現金流與收益型投資人的資產配置工具。

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