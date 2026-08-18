00692報酬率-15％不換0050原因曝光！考量摩擦成本不賣：抱4年收成半年領7萬
8月是我市值型ETF股息收割的月份，瑞奇媽接下來市值型的配置，所以8月份的9萬多股息，未來應該成長有限，但股價成長更重要對吧？
每年的7、8、9月是我最喜歡的季節，因為是唯一連續3個月股息都會破萬的季節。
|項目指標
|2026年 8月 (NT$)
|2025年 8月 (NT$)
|8月總計收息
|91,531
|30,985
|YTD 累計收息
|644,996
|562,251
|80萬目標達成率
|80.62%
|70.28%
|平均每月可用現金流
|53,750
|-
|標的名稱
|2026年 8月 (NT$)
|2025年 8月 (NT$)
|備註說明
|00692 富邦公司治理
|76,790
|25,110
|-
|006208 富邦台50
|5,690
|1,062
|-
|0050 元大台灣50
|4,547
|1,460
|-
|元大金
|2,600
|2,173
|'25年含7月未記錄股息
|永豐金
|1,154
|-
|-
|00948B 中信優息投資級債
|410
|430
|-
|00981D (其他)
|340
|-
|-
|00933B 國泰10Y+金融債
|-
|750
|本期無配息
00692從-15%到現在半年領7萬股息 抱4年賺到股息和股價成長
富邦公司治理（00692）是此次配息的主要貢獻者，曾經在2022年8月分享過，當時00692報酬率為-15%，那時低點加碼，繼續抱著領股息，這4年多也讓我賺到了股息和股價成長。
其實曾經有想過賣掉00692，全數換成元大台灣50（0050），但考量一賣一買的摩擦成本後，選擇維持既有張數不是賣也不是買（不賣也不買）。
2026年到8月的累積股息已經有64萬，「今年還有4個月的股息要入帳」，如果年度股息能突破100萬，也算是成就解鎖了。
股息降落系列第4年的體悟！先知道自己要什麼，做了再來修改。瑞奇媽存股初衷：現金流。
有人說投資應該著重在「股價成長才正確」，所以要買市值型或大型權值股；也有人說「股息太高都去繳稅不划算」，所以要買境外標的才能聰明合法的避稅。這些都很有道理，但與其等待一個完美的配置，不如先開始再說，不是嗎？
股息現金流雖不完美，但股息讓我為自己爭取到了「選擇權」。股息也許存在稅率和不穩定的風險，但同時也帶給我更多的選擇權，讓我可以在股息的基礎上，展開其他配置，以息養資產，就是我現在在做的。
怎麼檢視你的資產配置適不適合自己？你的日子有沒有越過越好？這就是簡單又暴力的評估方法，雖然無腦，但...有效～
今年是記錄股息降落計劃的最後一年，讓我們繼續看下去。
◎本文獲 瑞奇媽媽 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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