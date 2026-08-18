00692報酬率-15％不換0050原因曝光！考量摩擦成本不賣：抱4年收成半年領7萬

8月是我市值型ETF股息收割的月份，瑞奇媽接下來市值型的配置，所以8月份的9萬多股息，未來應該成長有限，但股價成長更重要對吧？

每年的7、8、9月是我最喜歡的季節，因為是唯一連續3個月股息都會破萬的季節。

項目指標 2026年 8月 (NT$) 2025年 8月 (NT$) 8月總計收息 91,531 30,985 YTD 累計收息 644,996 562,251 80萬目標達成率 80.62% 70.28% 平均每月可用現金流 53,750 -





標的名稱 2026年 8月 (NT$) 2025年 8月 (NT$) 備註說明 00692 富邦公司治理 76,790 25,110 - 006208 富邦台50 5,690 1,062 - 0050 元大台灣50 4,547 1,460 - 元大金 2,600 2,173 '25年含7月未記錄股息 永豐金 1,154 - - 00948B 中信優息投資級債 410 430 - 00981D (其他) 340 - - 00933B 國泰10Y+金融債 - 750 本期無配息

00692從-15%到現在半年領7萬股息 抱4年賺到股息和股價成長

富邦公司治理（00692）是此次配息的主要貢獻者，曾經在2022年8月分享過，當時00692報酬率為-15%，那時低點加碼，繼續抱著領股息，這4年多也讓我賺到了股息和股價成長。

其實曾經有想過賣掉00692，全數換成元大台灣50（0050），但考量一賣一買的摩擦成本後，選擇維持既有張數不是賣也不是買（不賣也不買）。

2026年到8月的累積股息已經有64萬，「今年還有4個月的股息要入帳」，如果年度股息能突破100萬，也算是成就解鎖了。

股息降落系列第4年的體悟！先知道自己要什麼，做了再來修改。瑞奇媽存股初衷：現金流。

有人說投資應該著重在「股價成長才正確」，所以要買市值型或大型權值股；也有人說「股息太高都去繳稅不划算」，所以要買境外標的才能聰明合法的避稅。這些都很有道理，但與其等待一個完美的配置，不如先開始再說，不是嗎？

股息現金流雖不完美，但股息讓我為自己爭取到了「選擇權」。股息也許存在稅率和不穩定的風險，但同時也帶給我更多的選擇權，讓我可以在股息的基礎上，展開其他配置，以息養資產，就是我現在在做的。

怎麼檢視你的資產配置適不適合自己？你的日子有沒有越過越好？這就是簡單又暴力的評估方法，雖然無腦，但...有效～

今年是記錄股息降落計劃的最後一年，讓我們繼續看下去。

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