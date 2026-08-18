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00692報酬率-15％不換0050原因曝光！考量摩擦成本不賣：抱4年收成半年領7萬

聯合新聞網／ 瑞奇媽媽
瑞奇媽分享8月股息逾9萬元，主要由00692貢獻逾7萬元，並透露曾想全換成0050但因摩擦成本作罷，如今抱4年多實現息價雙收、累積股息突破64萬元。記者曾原信／攝影
瑞奇媽分享8月股息逾9萬元，主要由00692貢獻逾7萬元，並透露曾想全換成0050但因摩擦成本作罷，如今抱4年多實現息價雙收、累積股息突破64萬元。記者曾原信／攝影

8月是我市值型ETF股息收割的月份，瑞奇媽接下來市值型的配置，所以8月份的9萬多股息，未來應該成長有限，但股價成長更重要對吧？

每年的7、8、9月是我最喜歡的季節，因為是唯一連續3個月股息都會破萬的季節。

項目指標2026年 8月 (NT$)2025年 8月 (NT$)
8月總計收息91,53130,985
YTD 累計收息644,996562,251
80萬目標達成率80.62%70.28%
平均每月可用現金流53,750-


標的名稱2026年 8月 (NT$)2025年 8月 (NT$)備註說明
00692 富邦公司治理76,79025,110-
006208 富邦台505,6901,062-
0050 元大台灣504,5471,460-
元大金2,6002,173'25年含7月未記錄股息
永豐金1,154--
00948B 中信優息投資級債410430-
00981D (其他)340--
00933B 國泰10Y+金融債-750本期無配息

00692從-15%到現在半年領7萬股息 抱4年賺到股息和股價成長

富邦公司治理（00692）是此次配息的主要貢獻者，曾經在2022年8月分享過，當時00692報酬率為-15%，那時低點加碼，繼續抱著領股息，這4年多也讓我賺到了股息和股價成長。

其實曾經有想過賣掉00692，全數換成元大台灣50（0050），但考量一賣一買的摩擦成本後，選擇維持既有張數不是賣也不是買（不賣也不買）。

2026年到8月的累積股息已經有64萬，「今年還有4個月的股息要入帳」，如果年度股息能突破100萬，也算是成就解鎖了。

股息降落系列第4年的體悟！先知道自己要什麼，做了再來修改。瑞奇媽存股初衷：現金流。

有人說投資應該著重在「股價成長才正確」，所以要買市值型或大型權值股；也有人說「股息太高都去繳稅不划算」，所以要買境外標的才能聰明合法的避稅。這些都很有道理，但與其等待一個完美的配置，不如先開始再說，不是嗎？

股息現金流雖不完美，但股息讓我為自己爭取到了「選擇權」。股息也許存在稅率和不穩定的風險，但同時也帶給我更多的選擇權，讓我可以在股息的基礎上，展開其他配置，以息養資產，就是我現在在做的。

怎麼檢視你的資產配置適不適合自己？你的日子有沒有越過越好？這就是簡單又暴力的評估方法，雖然無腦，但...有效～

今年是記錄股息降落計劃的最後一年，讓我們繼續看下去。

◎本文獲 瑞奇媽媽 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00692富邦公司治理 0050元大台灣50 ETF 市值型 報酬率

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