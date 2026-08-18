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台股高檔震盪回測！法人點名看好00918：鎖定高填息汰弱留強

聯合新聞網／ 綜合報導
台股高檔震盪回測，但在AI供應鏈與半導體題材支撐下多頭架構仍在，法人建議逢震盪布局，並看好00918的高填息與防禦特性。聯合報系資料照
台股高檔震盪回測，但在AI供應鏈與半導體題材支撐下多頭架構仍在，法人建議逢震盪布局，並看好00918的高填息與防禦特性。聯合報系資料照

美伊備忘錄到期且談話尚未達成協議，市場對地緣政治衝突再起的疑慮升溫，美股三大指數承壓收黑；台股18日收盤下跌548.59點，跌幅1.2%，終場以45,308.68點作收，成交量9,584億元，大盤指數跌破5日均線。

然而，科技股表現獨強，美商商務部提振記憶體政策激勵美光上漲，台積電ADR亦收紅1.08%，帶動費城半導體指數強勢上漲1.64%，仍為台股多頭提供有力支撐。

大華銀投信表示，台股多頭架構尚未遭到破壞，建議採「汰弱留強、逢震盪布局」策略，優先聚焦具獲利支撐、供需改善及漲價題材族群。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，雖然國內外財報公布告一段落，市場暫時缺乏強烈利多刺激，但台股技術面已成功重回多頭格局。

目前指數進入高檔區間，資金操作轉趨謹慎，日成交量若能進一步擴增至1兆元以上，將更加有利於大盤延續向上攻勢。

盤面上，資金持續聚焦AI與機器人概念股，包括載板、光通訊及相關材料族群表現尤為亮眼。

郭修誠從最新產業供應鏈趨勢分析，隨著全球AI資料中心持續擴建，GPU與ASIC運算效能躍升推動資料傳輸需求爆發，光通訊規格正加速由800G升級至1.6T、乃至3.2T。

其中，具備高速、高頻與優異光電轉換特性的磷化銦（InP）成為關鍵雷射與光偵測器材料。

在矽光子與CPO架構推進下，連續波雷射（CW Laser）與電吸收調變雷射（EML）需求強勁，加上InP基板供給相對受限，呈現供需雙重的成長利多，預期「光進銅退」與高速光模組將成為2026至2028年的核心成長產業。

整體而言，郭修誠表示，台股近期雖面臨國際地緣政治變數與短線量能收縮，但基本面依然穩固，AI相關供應鏈營運動能強勁。

面對高檔震盪且主流輪動的市場環境，投資策略應秉持「基本面成長」與「高股息防禦」雙軌並重。

00918在成分股篩選上精準鎖定具高ROE獲利能力與高歷史填息率的企業，全面涵蓋AI供應鏈、光通訊技術要角以及獲利穩健的金融與傳產龍頭，能有效幫助投資人於波動中抵禦風險，並在下半年行情中掌握填息與資本利得的雙重契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF

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