009826單日跌幅近1%...迎上市首波回檔！專家提醒「非債券」：須扛50%下跌風險

貝萊德世界股票（009826）迎來上市以來第一次1%左右的單日跌幅。

它剛上市的幾天感覺波動很小，但如果是之前沒買過vt之類的標的，第一次投資全球股市，還是要知道全球股市還是股市，短期波動並不見得比較小，不能把它當作債券或現金來看待。

所以，只應該放進預計要長期持有的資金，並要能接受至少最大50%以上的下跌，不能接受就要做低風險部位的資產配置。

另外，今天第一次看到成分股變少了。之前有1503個實股加9支ETF，今天減少為1501個實股，原因不確定，但應該影響不大。

今天下跌，不確定 今天傍晚是否能在官網看到它規模突破60億（其實是昨天一萬多張申購之後就應該突破了，只是今天才會計算，可能會很接近）

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。