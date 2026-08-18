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台股跌破五日線 個股、零股成交前五大 ETF 占三檔 這檔黑馬衝第一

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股今（18）日開盤後壓低跌破五日線，投資人仍持續買進ETF。盤中成交量前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾21萬張排名第一，主動統一台股增長（00981A）逾20萬張排名第二，群益臺灣加權正2（00685L）逾19萬張排名第五。其他個股為力積電（6770）逾20萬張排名第三，合晶（6182）逾19萬張排名第四。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有632萬，國泰永續高股息（00878）有419萬，國泰台灣科技龍頭（00881）有380萬，力積電有215萬，國巨*（2327）有213萬，前五大有三檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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