台股跌破五日線 個股、零股成交前五大 ETF 占三檔 這檔黑馬衝第一

台股ETF受益人人數連續兩周降溫，統計兩周共減少15.71萬人。根據集保戶股權分散8月14日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數上周減少87,196人，總人數來到18,395,780人，統計今年來還是增加6,222,290人。群益台ESG低碳50（00923）、主動群益台灣強棒（00982A）、群益臺灣加權反1（00686R）在內的16檔台股ETF的周、月、年人數仍呈現增加。這16檔以市值型、主動式、科技、反1為主；其中四檔反1均上榜，顯示出投資人投資情緒趨向降溫的態勢。

2026-08-18 10:25