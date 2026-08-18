00935單月跌16%照樣買！葉芷娟曝逢低撿便宜策略：回檔一路撿到49元全獲利

針對近期台股在7月底跌破季線後迅速展開V型反轉走勢，財經媒體人葉芷娟在影音中分享資產配置心法。

她表示，沒有人能事前預測行情是否會V轉，在面對市場震盪時，衛星題材部位本應嚴守停損停利紀律，比重需控制在即使虧損也能安穩入睡的範圍；但核心部位則完全相反，屬於「越跌越買」的標的。

當大盤拉回跌破季線時，若能將收回的衛星部位現金轉向加碼核心持股，待行情反彈時核心部位同步回升，投資人一樣能獲利。

在核心持股的選擇上，葉芷娟點名野村臺灣新科技50（00935）。

她分析，00935採取大型權值股一把抓的策略，前三大成分股為台積電25%、聯發科15%與台達電10%，合計佔比達五成，買進一張即相當於直接布局台灣科技業最強龍頭；加上該檔ETF的比重設計保留了空間給聯發科、台達電、日月光等AI供應鏈要角，切合其既有定期定額台積電之外的配置需求。

在績效與波動表現方面，葉芷娟指出，今年以來截至8月7日，00935累計上漲88%，表現優於同期元大台灣50（0050）的60%、富邦科技（0052）的62%以及00881的73%，漲幅居同梯前列； 但回檔幅度也相對劇烈，單看7月份0050下跌5%、0052跌7%、國泰台灣科技龍頭（00881）跌9%，而00935單月跌幅達16%。

葉芷娟直言，若投資人認同其指數邏輯，劇烈回檔反而是加碼契機。

她在整個7月份逢低一路往下撿，包括7月14日、17日、28日、29日陸續加碼至49元，隨著行情回升，該批部位已全數轉虧為盈，實踐「越跌越買」策略。

葉芷娟秀出7月交易對帳單，示範在市場回檔跌破季線之際，分批逢低加碼00935至49元的「越跌越買」實戰策略。

她同時提醒，00935波動確實較大，若投資人心理難以承受，不需勉強一開始就選擇科技型ETF，可先從波動較溫和的市值型ETF著手；但投資ETF的關鍵從來不是「交易能力」，而是「持有能力」，務必找出一檔在回檔時敢於持續買進的核心標的。

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