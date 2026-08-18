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00406A配息增至0.138元！年化配息率近17％ 開盤爆量掀搶購

聯合新聞網／ 綜合報導
主動中信台灣收益（00406A）公告配息0.138元、年化配息率逼近17%，帶動18日早盤成交量迅速突破5萬張，盤中最高觸及9.99元逼近發行價。圖／本報系資料照片
主動中信台灣收益（00406A）公告配息0.138元、年化配息率逼近17%，帶動18日早盤成交量迅速突破5萬張，盤中最高觸及9.99元逼近發行價。圖／本報系資料照片

台股18日盤中維持區間震盪，主動式ETF市場交投熱絡。開盤短短半小時內，主動統一台股增長（00981A）、主動中信台灣收益（00406A）與主動統一升級50（00403A）等三檔成交量即相繼跨越5萬張門檻。

其中，6月掛牌的00406A因前一日公布最新配息每單位預估發放0.138元，換算年化配息率近17%，帶動買盤湧入。

投資專家分析，00406A盤中最高觸及9.99元，漲幅居同類型前段班，距離10元發行面額僅差一步。

原先市場預期本次配息將維持前次水準，但實際公告金額較前次增加0.01元，進一步拉升收益率，因而推升市場關注度。

該檔ETF採掩護性買權（Covered Call）策略操作與月配息機制，前次配息全數源自選擇權權利金收入，不列入股利所得故免課補充保費，具備稅負優勢。加上每張不到萬元的低入手門檻，同時吸引小資族打造現金流與高資產族群布局，推動基金規模突破170億元。

法人進一步指出，台股企業除息多集中於夏季，收益具季節性起伏；掩護性買權策略則能透過常態性賣出買權獲取權利金，補足非除息旺季的現金流。

相較傳統高股息產品，其兼具股息、價差與權利金多元回報，在盤整或震盪市況下，隱含波動率走高更能增進權利金收入，既能在回檔時提供緩衝，亦能參與市場反彈，成為追求穩定收益的配置選項。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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