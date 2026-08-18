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台股 ETF 受益人連兩周降溫 16檔逆勢增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
16 檔受益人數逆勢增加的台股ETF(資料來源：CMoney)
16 檔受益人數逆勢增加的台股ETF(資料來源：CMoney)

<a href='/search/tagging/2/ETF' rel='ETF' data-rel='/2/104717' class='tag'><strong>ETF</strong></a>（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。 蔡固勳
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。 蔡固勳

台股ETF受益人人數連續兩周降溫，統計兩周共減少15.71萬人。根據集保戶股權分散8月14日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數上周減少87,196人，總人數來到18,395,780人，統計今年來還是增加6,222,290人。群益台ESG低碳50（00923）、主動群益台灣強棒（00982A）、群益臺灣加權反1（00686R）在內的16檔台股ETF的周、月、年人數仍呈現增加。這16檔以市值型、主動式、科技、反1為主；其中四檔反1均上榜，顯示出投資人投資情緒趨向降溫的態勢。

群益投信台股ETF團隊分析，台股投資環境瞬息萬變，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具，由於市場環境瞬息萬變，產業輪動快速，選股不易，投資人可善加利用台股槓反ETF靈活操作，在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率，而在市場下跌時，也可利用反向型ETF進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

00686R經理人洪祥益表示，台灣加權指數自波段低點反彈已逾6千點，投資人對於反向ETF大幅增加避險需求。不過，台灣反向一倍ETF內扣成本高並不適合長期持有，但適合進行短線空頭趨勢操作或空頭趨勢避險。台灣股市長期走勢多為牛市期間長並且緩漲，台股雖然基本面佳、中長多格局不變，但近期市場震盪劇烈，投資人可善用槓反ETF操作，在市場動盪之際仍能創造獲利契機。

00982A經理人陳沅易表示，台灣經濟表現穩健，全球AI基礎建設持續擴張，且AI應用加速推進，加以下半年進入消費性電子產品備貨旺季，出口動能可望維持，對於台股後市表現仍正向看待，惟操作上仍須留意主要央行貨幣政策變化與國際地緣政治情勢發展，主動式台股ETF因投資靈活度高，能因應不同市況更快的調整投資組合、汰弱留強，投資人亦可多加善用。

00923經理人邱郁茹表示，隨著AI需求不墜、大廠資本支出擴張，對於台股中長期表現正向看待，投資人也不妨善用AI科技股含量高的台股市值型ETF來把握契機，因其能更全面的網羅受惠於AI趨勢的科技龍頭股，更不易錯過AI題材輪動下各相關類股的表現契機，有助為投資人掌握台股多頭行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 群益

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