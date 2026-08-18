陳幸妤2300萬若存0050！配息「全用掉或邊花邊存」3情境…資產照翻倍每人分千萬

看到陳幸妤花20年為三個孩子存下2,300萬元定存的新聞，多數試算總喜歡假設「股息一毛不拔全數再投入」。然而現實生活中養育家庭需要隨時支應學費與開銷，要求20年完全不動用配息，往往太過於理想化。

其實投資元大台灣50（0050）不必過得像苦行僧...

以每年投入115萬元、持續20年（本金共2,300萬元），並以股價年化成長5%、平均殖利率3.5%為基礎，依照不同「股息領出比例」進行試算，能更貼近真實家庭的資金需求：

股息100%全花掉 20年間陸續領出1,330萬元現金作為生活與教育費，20年後股票市值依然增值至約3,800萬元，三個孩子平均每人可分得約1,266萬元 50%股息花掉、50%再投入 兼顧當下開銷與長期複利，20年累計領出810萬元現金，最終股票市值達到約4,645萬元，每位孩子平均可分得約1,548萬元 80%股息花掉、20%再投入 多數配息用於提升當下生活品質，20年累計領出1,150萬元現金，股票市值仍穩健成長至約4,115萬元，每位孩子平均可分得約1,371萬元

至於「股息100%再投入」的極致複利在此就不多作討論，畢竟長達20年完全不提領任何一分錢，在真實的人生規劃中確實太過於理想化。

情境 股息策略 20年領出股息 20年後0050市值 每子均分 情境一 全花掉 約1,330萬元 約3,800萬元 約1,266萬元 情境二 花50%、留50% 約810萬元 約4,645萬元 約1,548萬元 情境三 花80%、留20% 約1,150萬元 約4,115萬元 約1,371萬元

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