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陳幸妤2300萬若存0050！配息「全用掉或邊花邊存」3情境…資產照翻倍每人分千萬

聯合新聞網／ 股手
針對陳幸妤存2,300萬元教育金，以每年投入115萬元買進0050試算，即使將50%至100%的股息領出支應生活，20年後股票市值仍可增值至3,800萬至4,645萬元。中央社
針對陳幸妤存2,300萬元教育金，以每年投入115萬元買進0050試算，即使將50%至100%的股息領出支應生活，20年後股票市值仍可增值至3,800萬至4,645萬元。中央社

看到陳幸妤花20年為三個孩子存下2,300萬元定存的新聞，多數試算總喜歡假設「股息一毛不拔全數再投入」。然而現實生活中養育家庭需要隨時支應學費與開銷，要求20年完全不動用配息，往往太過於理想化。

其實投資元大台灣50（0050）不必過得像苦行僧...

以每年投入115萬元、持續20年（本金共2,300萬元），並以股價年化成長5%、平均殖利率3.5%為基礎，依照不同「股息領出比例」進行試算，能更貼近真實家庭的資金需求：

股息100%全花掉

20年間陸續領出1,330萬元現金作為生活與教育費，20年後股票市值依然增值至約3,800萬元，三個孩子平均每人可分得約1,266萬元

50%股息花掉、50%再投入

兼顧當下開銷與長期複利，20年累計領出810萬元現金，最終股票市值達到約4,645萬元，每位孩子平均可分得約1,548萬元

80%股息花掉、20%再投入

多數配息用於提升當下生活品質，20年累計領出1,150萬元現金，股票市值仍穩健成長至約4,115萬元，每位孩子平均可分得約1,371萬元

至於「股息100%再投入」的極致複利在此就不多作討論，畢竟長達20年完全不提領任何一分錢，在真實的人生規劃中確實太過於理想化。

情境股息策略20年領出股息20年後0050市值每子均分
情境一全花掉約1,330萬元約3,800萬元約1,266萬元
情境二花50%、留50%約810萬元約4,645萬元約1,548萬元
情境三花80%、留20%約1,150萬元約4,115萬元約1,371萬元

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 陳幸妤 定存 資產 0050元大台灣50 ETF

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