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00878每股配1.01元創新高！資本利得狂飆9成 200張內免繳二代健保

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00878本次配息1.01元創新高，且因資本利得占比大增至90.1%，使200張以內的投資人單次領息20.2萬元仍可免繳二代健保。 聯合報系資料照
00878本次配息1.01元創新高，且因資本利得占比大增至90.1%，使200張以內的投資人單次領息20.2萬元仍可免繳二代健保。 聯合報系資料照

明天就是00878的正式除息日，這次每股大方配發1.01 元，再次刷新紀錄。相信大家最關心的就是：「領這麼多，會不會被扣二代健保？明年報稅會變貴嗎？」

先給結論：

持有200張以內，單次領息20.2萬元，通通免扣二代健保！

觀察近幾季（2025 Q1 ~ 2026 Q3）的收益組成，可以發現股利的發展趨勢：

股利階梯式成長、今年前三季總計創新高

年發放金額從2021年的0.98元一路成長至2024年的2.01元；進入2026年後爆發力更強，前三季已合計發放2.09元。

資本利得佔比狂飆（20% ➔ 90.1%）：

2025 Q1時資本利得僅佔20%，到了2026 Q3一路攀升至90.1%。資本利得屬於完全免稅、免扣補充保費的項目，代表配息金額大幅暴增，但稅務負擔顯著降低。

應稅股利所得大幅縮水（61.55% ➔ 9.9%）：

需要計入補充保費與個人綜所稅的「54C股利所得」顯著下降。2025 Q1時持有約64張 就會達2萬元起扣門檻，到了2026 Q3大幅放寬到200張，大幅造福長期累積張數的存股族。

高配息金額加上極高比例的免稅資本利得，這次00878的配息組成很給力，算你厲害！

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00878國泰永續高股息 配息

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