陳幸妤存2300萬放定存…試算若改買0050差多少？複利竟差快3000萬

今天女子看到一則新聞，忍不住停下來算了一下。

牙醫陳幸妤為了三個兒子的教育，多年來陸續存下大約2,300萬元教育基金。但她自己也很坦白，因為不懂投資，所以這些錢基本上就是放定存，沒有操作股票或其他投資。

先說，能幫三個小孩存到2,300萬，女子覺得已經非常厲害了。

但身為一個平常很愛算ETF的人，看到「2,300萬、20年、定存」這幾個關鍵字放在一起，女子腦袋馬上開始算：

如果這20年不是只有放定存，而是有一部分拿來投資，現在會差多少？

女子決定拿0050來算算看

為什麼選元大台灣50（0050）？

原因其實很簡單。0050在2003年成立並掛牌，是台灣第一檔ETF，到現在已經超過20年，也是目前台灣唯一一檔真正擁有超過20年實際歷史的ETF。

所以如果今天要討論「過去20年長期投資台股會發生什麼事」，女子覺得與其拿一檔成立幾年的ETF回推，不如直接用真的走過20多年多空循環的0050當例子。

假設這2,300萬不是一次拿出來，而是平均分散在20年投入，相當於每年投入約115萬元。如果平均分給三個兒子，每人每年大約38.3萬元。

接下來女子做三種簡單的情境試算。

第一種：跟原本一樣全部放定存

假設每年把115萬元放進銀行定存，以長期平均年利率1.2%簡化估算，20年總共投入本金2,300萬元。

最後大約會累積到2,580萬元。

也就是說，20年下來大概多了280萬元。

這個方式最大的好處大家都知道，就是相對單純，不用每天管股票漲跌，也不用承受股市大跌時帳面資產跟著縮水的壓力。

但問題也很現實：20年真的很長。

如果把通膨也算進去，20年後的2,580萬，購買力當然不會跟今天的2,580萬一樣。

第二種：每年買0050 但股息領出來

如果改成每年投入115萬買0050，但收到的股息不再投入，假設單純以5%年化股價成長率試算，20年後帳上的0050市值大約可以來到3,800萬元。

跟投入的2,300萬本金相比，單看股票市值就多了大約1,500萬元。

而且別忘了，這還沒有把這20年陸續領到的股息算進最後的ETF市值裡。

如果再用平均殖利率約3.5%做簡化估算，這段期間另外還可能累積領到相當可觀的現金股息。

所以這種方式比較像是：「資產繼續成長，同時每年還有一些現金可以拿出來用。」

第三種：買0050 且股息繼續買回去

最後一個版本，就是女子自己最有興趣的「複利」。

同樣每年投入115萬，但是收到0050配息之後不花掉，而是再拿去買回0050。

如果用8.5%含息年化總報酬率做簡化試算，20年後大約會累積到5,560萬元。

看到這裡差距就真的出來了。

同樣都是20年、同樣總共拿出2,300萬元：

定存試算約2,580萬

0050不含股息再投資約3,800萬

0050股息再投資約5,560萬

第三種跟第一種相比，最後竟然可以差接近3,000萬元。

如果最後真的平均留給三個孩子，原本2,300萬本金平均每人大約767萬；按照第三種試算，最後則可能變成每人約1,850萬元。

女子觀點

女子分享這個例子，倒不是想說「定存不好」，更不是每個人的教育基金都應該全部拿去買股票。

因為教育基金跟退休金一樣，最重要的是你什麼時候需要用到這筆錢，以及自己能承受多少波動。如果明年就要繳學費，當然不能看到這篇就把錢全部丟進股市；但如果小孩才剛出生，距離真正需要大筆教育費還有十幾、二十年，那麼「時間」本身其實就是一項很重要的資產。

而且女子覺得這個故事最值得想的，並不是「早知道20年前就全部買0050」。

真正值得想的是：

我們常常很努力地幫下一代存錢，卻忘了思考這筆錢在等待他們長大的10年、15年、20年裡，可以怎麼運用。

2,300萬當然很多，但時間如果有好好利用，也可能跟本金本身一樣珍貴。

最後還是提醒大家，上面的數字是用固定年化報酬率做的情境試算，不是把過去20年每一天的0050股價、每次配息與銀行定存利率逐筆回測；實際投資還會受到進場時間、股價波動、配息、交易成本與稅負影響，而且過去績效也不代表未來。

女子只是看到這則新聞，忍不住幫大家按了一下計算機而已。

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