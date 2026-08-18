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00406A配息出爐！年化配息率達16.8％ 每張不到萬元小資搶進

聯合新聞網／ 綜合報導
主動中信台灣收益ETF（00406A）公告預計配發0.138元，單次配息率約1.4%、換算年化配息率約16.8%，除息日訂於9月2日，最後買進日為9月1日。記者余承翰／攝影
主動中信台灣收益ETF（00406A）公告預計配發0.138元，單次配息率約1.4%、換算年化配息率約16.8%，除息日訂於9月2日，最後買進日為9月1日。記者余承翰／攝影

中國信託投信17日公告主動中信台灣收益ETF（00406A）最新配息資訊，每受益權單位預估配發0.138元。若以17日收盤價9.84元計算，單次配息率約為1.4%，換算年化配息率達到16.8%左右。

該檔ETF除息交易日訂於9月2日，有意參與配息的投資人，最後買進日為9月1日。

00406A於今年6月掛牌，透過掩護性買權（Covered Call）策略操作，已於7月完成首次配息，市場人士指出，該檔ETF前次配息全數來自選擇權權利金，因不屬股利所得而免徵補充保費，具備稅負優勢。

此外，其採月配息設計且目前每張不到萬元，不僅方便小資族以低門檻建立現金流部位進行再投資，多元收益架構也吸引高資產族群青睞。目前其基金規模已突破170億元，較成立初期倍增；17日在權值與傳產族群支撐下，00406A終場上漲0.61%收在9.84元，走勢超越大盤，逐步逼近10元發行價。

法人分析，台股企業股利發放多集中在6至8月，具季節性差異；掩護性買權ETF則透過定期賣出買權賺取權利金，補足非除息旺季的現金流。

相較傳統高股息ETF，此策略結合股息、價差與權利金收益，尤其在市場震盪或盤整時，隱含波動率走高能挹注更多權利金，不僅能在回檔時發揮一定下檔緩衝效果，亦可兼顧長期參與市場的報酬，適合作為追求穩定收益的配置工具。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 ETF

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