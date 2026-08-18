快訊

Joeman「半夜牛肉麵」掀議 腎臟科醫師勸退直指太傷身

賴總統宣布普發1萬 釋昭慧：又要來個無差別大撒幣了

MLB／超越張育成！李灝宇只用2球敲單季第55安、56安 寫台灣首見紀錄

韓股強彈散戶卻大買反2！外資大舉掃貨槓桿ETF 網：009829準備來買

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓Kospi指數強彈11.5%，散戶卻大舉買超1328億韓元「KODEX 200期貨反向2x」與美股ETF，與大買槓桿ETF做多的外資形成對立，引發PTT股板熱議恐上演多空雙巴。（記者余承翰／攝影）
南韓Kospi指數強彈11.5%，散戶卻大舉買超1328億韓元「KODEX 200期貨反向2x」與美股ETF，與大買槓桿ETF做多的外資形成對立，引發PTT股板熱議恐上演多空雙巴。（記者余承翰／攝影）

南韓散戶這次不追漲，反而開始押韓股下跌！儘管首爾Kospi指數上周強彈11.5%，終結先前連續7周跌勢，但南韓散戶的看空情緒仍相當明顯，不只資金轉往美股，甚至大舉買進韓股反向ETF，操作方向與外資形成明顯對比。

根據Koscom旗下ETF Check資料，南韓散戶上周淨買入最多的ETF，竟是「KODEX 200期貨反向2x」，買超達1,328億韓元、約9,375萬美元；另外KODEX反一、SOL SK海力士單一個股期貨反二，也擠進散戶前十大買進榜。另一方面，過去一個月散戶買入最多的ETF則是追蹤美股標普500指數的「TIGER標普500」，KODEX那斯達克100、KODEX標普500同樣受到青睞。

更有趣的是，外資操作方向正好跟散戶相反。報導指出，若Kospi要延續上漲趨勢，外資動向將成為關鍵，而上周外資買超第二多的ETF就是KODEX槓桿ETF，淨流入556億韓元。一邊是散戶大買反向2倍，一邊則是外資買進槓桿ETF，也讓多空對決成為市場焦點。

消息傳回PTT股板，網友第一個想到的就是會不會上演「多空雙巴」。有人笑稱「散戶反2，要開軋了？」、「多空雙巴要來了嗎」、「正2被割 那就壓反2 超猛」，還有人直接形容「高點做多，低檔做空，真可憐」。對於南韓散戶偏愛槓桿操作，也有網友忍不住問「韓國人不是買正二就是買反二，到底是怎樣，把股市當六合彩嗎?」

不過也有人提醒，這次買超金額未必有想像中驚人，有網友指出「一週不到一億美金 金額沒很多吧」，另有人則從配置角度解讀「所以是做多美股+做空韓股, 那這樣對沖還算可以吧？」只是看到散戶大買反2、外資卻站在另一邊，股板最多人還是忍不住刷起「多空雙巴」、「燃料來了」、「看來韓股又要噴了，可以準備來買009829了」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009829大華韓國KOSPI50 ETF 散戶 外資 美股 韓股

延伸閱讀

買2500萬房月繳7.1萬！32歲男想轉投00406A靠配息扛 網酸：看到年化16%就笑了

台股創高瘋FIRE！小心4%法則藏破產地雷 專家：「分桶+緩衝策略」動態提領安心退

英特爾重返記憶體市場？陳立武喊「不再錯過浪潮」 網憂：等量產恐怕又過剩

川湖開盤飆漲停！網驚呼「股王換人當」一看財報反被嚇歪

相關新聞

韓股強彈散戶卻大買反2！外資大舉掃貨槓桿ETF 網：009829準備來買

韓股上周強彈11.5%，南韓散戶卻逆勢大買反向2倍ETF，外資則加碼槓桿ETF，多空操作分歧引發市場關注，網友熱議「多空雙巴」。

股票型ETF 連20周吸金

美國最新經濟數據顯示景氣降溫，聯準會升息壓力減緩，全球股市延續漲勢。過去一周整體股票型ETF再獲資金淨流入302.8億美元，為連續第20周淨流入，主要由美國市場吸引224.4億美元淨流入，歐洲、東歐與日本市場亦分別獲11.3億、1.0億與0.5億美元淨流入。

00984D雙成長 下月除息

主動聯博全球非投（00984D）預計於9月1日進行第五次除息，每受益權單位預估配息金額為0.085元，與前四次維持一致，8月31日為最後買進日。對於希望建立規律現金流的投資人而言，除了掌握本次配息時程，也可進一步搭配聯博投信不同收益評價時點的投等債主動聯博投等入息ETF，規劃「雙周收益」，打造更有節奏的收益配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。