韓股強彈散戶卻大買反2！外資大舉掃貨槓桿ETF 網：009829準備來買

南韓散戶這次不追漲，反而開始押韓股下跌！儘管首爾Kospi指數上周強彈11.5%，終結先前連續7周跌勢，但南韓散戶的看空情緒仍相當明顯，不只資金轉往美股，甚至大舉買進韓股反向ETF，操作方向與外資形成明顯對比。

根據Koscom旗下ETF Check資料，南韓散戶上周淨買入最多的ETF，竟是「KODEX 200期貨反向2x」，買超達1,328億韓元、約9,375萬美元；另外KODEX反一、SOL SK海力士單一個股期貨反二，也擠進散戶前十大買進榜。另一方面，過去一個月散戶買入最多的ETF則是追蹤美股標普500指數的「TIGER標普500」，KODEX那斯達克100、KODEX標普500同樣受到青睞。

更有趣的是，外資操作方向正好跟散戶相反。報導指出，若Kospi要延續上漲趨勢，外資動向將成為關鍵，而上周外資買超第二多的ETF就是KODEX槓桿ETF，淨流入556億韓元。一邊是散戶大買反向2倍，一邊則是外資買進槓桿ETF，也讓多空對決成為市場焦點。

消息傳回PTT股板，網友第一個想到的就是會不會上演「多空雙巴」。有人笑稱「散戶反2，要開軋了？」、「多空雙巴要來了嗎」、「正2被割 那就壓反2 超猛」，還有人直接形容「高點做多，低檔做空，真可憐」。對於南韓散戶偏愛槓桿操作，也有網友忍不住問「韓國人不是買正二就是買反二，到底是怎樣，把股市當六合彩嗎?」

不過也有人提醒，這次買超金額未必有想像中驚人，有網友指出「一週不到一億美金 金額沒很多吧」，另有人則從配置角度解讀「所以是做多美股+做空韓股, 那這樣對沖還算可以吧？」只是看到散戶大買反2、外資卻站在另一邊，股板最多人還是忍不住刷起「多空雙巴」、「燃料來了」、「看來韓股又要噴了，可以準備來買009829了」。

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