00918績效超車00919達15%！棒棒：兩檔皆維持100%填息、但後者更快落袋為安

＊原文時間8月13日。

在高股息死亡之組中，00919的知名度最高，反倒是00918上市已久卻一直沒那麼紅，但攤開數據來看，00918居然默默佔據了上風？

兩檔 ETF 的選股機制有著本質差異：00919主打「精準預測高息與獲利成長」，追求極高的配息可預測性；00918則首創納入「歷史填息成功率」篩選，專挑最容易填息的股票，強攻「息價雙收」。

從過去的歷史表現、股利發放、殖利率、填息率等面向，整理出幾項觀察 :

總報酬PK：00918 展現驚人連霸實力，歷年數據達成全勝

從各年度報酬來看，00918在多頭與震盪期皆展現黑馬爆發力：2023年以58.09%勝過00919的46.76%。

2024年（18.76% vs. 17.59%）與2025年（9.50% vs. 7.28%）持續領先。

2026年（截至8/13）更以60.47% 大幅超越00919的45.06%（領先達15.41%）。

配息與殖利率：00919勝在極致平穩，00918峰值爆發力更高

00919連續兩年（2024~2025）年息精準維持在11.5%，極具配息穩定度。

00918 則勝在暴力配息，2024年創下13.1%高年息，2026最新單季更配出1.26元，兩年平均殖利率略勝一籌。

填息效率：兩檔成功率皆為100%，00919填息節奏更快

兩檔至今皆維持100%填息紀錄。但00919平均填息僅需79.5天，比00918的97.3天快了近18天，能讓現金流更快速落袋為安。

00918的高填息篩選因子在多頭格局下能創造更高回報，是檔低調卻實力強悍的領息標的；而00919的極高配息可預測性與較短的填息天數，也是建立被動收入的工具之一。

從資產配置的思維來看，這兩檔標的各司其職，並沒有絕對的好壞，關鍵在於投資人的個人財務目標。以我自己為例，當初則選擇了00919作為穩定領息組合工具。

如果你沒有在去年高股息股價低靡成為過街老鼠時全盤出清，或是在4月股災、7月大跌時被洗出去，那恭喜你目前的帳面報酬應該是笑得合不攏嘴。

投資沒有標準答案，找到符合自己風險偏好與現金流需求的策略，才是王道！

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。