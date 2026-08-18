00984D雙成長 下月除息

主動聯博全球非投（00984D）預計於9月1日進行第五次除息，每受益權單位預估配息金額為0.085元，與前四次維持一致，8月31日為最後買進日。對於希望建立規律現金流的投資人而言，除了掌握本次配息時程，也可進一步搭配聯博投信不同收益評價時點的投等債主動聯博投等入息ETF，規劃「雙周收益」，打造更有節奏的收益配置。

00984D自今年1月募集以來，投資熱度持續攀升。截至8月14日為止，受益人數已成長356%，ETF規模更成長約460%。截至8月7日，非投資等級債市單周淨流入達35億美元，較前一周增加38億美元，反映資金重新轉向具收益優勢的固定收益資產。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，面對股市震盪、利率走向與地緣政治等不確定因素，投資人對「降低波動」與「持續現金流」的需求日益升高，帶動兼具收益潛力與較低波動特性的非投資等級債券受到資金青睞。

00984D的投資策略也呼應上述需求，以全球非投資等級企業債券為核心，聚焦違約率較低的BB及B級券種，並透過主動選債與跨產業布局發掘收益機會；目前主要布局核心消費、能源、通訊、非核心消費及科技等產業，包括美國企業軟體服務公司、液化天然氣出口商、法國大型電信與媒體集團等。

此外，00984D投資組合存續期間約2.95年，相較長天期債券，較能降低利率變化帶來的影響，並透過主動管理兼顧收益潛力、信用風險與資產品質。

聯博投信投資策略師陳若梅表示，近期股市震盪加劇，科技與半導體類股起伏尤其明顯，反觀全球非投資等級債券走勢則較平穩，再次凸顯股債配置的重要性。

在市場不確定性升高、利率仍處相對高檔的環境下，非投等債具備波動低於股市、產業分散度高、天期較短、殖利率較高等四大優勢，可望成為兼顧收益機會與風險控管的重要工具。

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