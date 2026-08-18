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股票型ETF 連20周吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國最新經濟數據顯示景氣降溫，聯準會升息壓力減緩，全球股市延續漲勢。過去一周整體股票ETF再獲資金淨流入302.8億美元，為連續第20周淨流入，主要由美國市場吸引224.4億美元淨流入，歐洲、東歐與日本市場亦分別獲11.3億、1.0億與0.5億美元淨流入。

反觀亞洲市場遭68.2億美元淨流出，主要受中國市場69.1億美元資金淨流出影響，拉美市場亦遭9.0億美元淨流出。

富蘭克林證券投顧指出，隨美國財報季近尾聲，短線市場在本波上漲後將進入盤整格局，並靜待中東局勢與後續貨幣政策明朗，預期將以類股輪動及個股表現為主。展望後市，全球股市獲利基本面穩健續航，但由於全球央行貨幣政策仍將聚焦通膨變化、已開發國家財政赤字擔憂加劇長天期債券殖利率上行壓力，高評級債承壓較重，建議保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會，偏積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。

此外，股市布局持續看好AI驅動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張（科技／亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並酌量搭配黃金及貴金屬產業型基金，參與基本面驅動及評價面回升行情。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，全球投資循環走勢主要由AI相關投資所驅動，預期市場領漲族群有望擴散，除半導體設備與材料等受惠於AI供應鏈發展的概念股之外，日本市場也具備其他獨特投資機會，包含日本經濟正常化進程持續推進、公司治理改革持續深化、獲利成長動能逐漸擴大至更多產業與企業等，這些因素均有助支撐日本企業長期獲利成長，並帶動股東權益報酬率持續提升。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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主動聯博全球非投（00984D）預計於9月1日進行第五次除息，每受益權單位預估配息金額為0.085元，與前四次維持一致，8月31日為最後買進日。對於希望建立規律現金流的投資人而言，除了掌握本次配息時程，也可進一步搭配聯博投信不同收益評價時點的投等債主動聯博投等入息ETF，規劃「雙周收益」，打造更有節奏的收益配置。

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