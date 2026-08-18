股票型ETF 連20周吸金

美國最新經濟數據顯示景氣降溫，聯準會升息壓力減緩，全球股市延續漲勢。過去一周整體股票型ETF再獲資金淨流入302.8億美元，為連續第20周淨流入，主要由美國市場吸引224.4億美元淨流入，歐洲、東歐與日本市場亦分別獲11.3億、1.0億與0.5億美元淨流入。

反觀亞洲市場遭68.2億美元淨流出，主要受中國市場69.1億美元資金淨流出影響，拉美市場亦遭9.0億美元淨流出。

富蘭克林證券投顧指出，隨美國財報季近尾聲，短線市場在本波上漲後將進入盤整格局，並靜待中東局勢與後續貨幣政策明朗，預期將以類股輪動及個股表現為主。展望後市，全球股市獲利基本面穩健續航，但由於全球央行貨幣政策仍將聚焦通膨變化、已開發國家財政赤字擔憂加劇長天期債券殖利率上行壓力，高評級債承壓較重，建議保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會，偏積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。

此外，股市布局持續看好AI驅動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張（科技／亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並酌量搭配黃金及貴金屬產業型基金，參與基本面驅動及評價面回升行情。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，全球投資循環走勢主要由AI相關投資所驅動，預期市場領漲族群有望擴散，除半導體設備與材料等受惠於AI供應鏈發展的概念股之外，日本市場也具備其他獨特投資機會，包含日本經濟正常化進程持續推進、公司治理改革持續深化、獲利成長動能逐漸擴大至更多產業與企業等，這些因素均有助支撐日本企業長期獲利成長，並帶動股東權益報酬率持續提升。

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