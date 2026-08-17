快訊

不只蕭伊受害…前女友妮婭低調認「Joeman是慣犯」：看到她像看到自己

「兄弟姊妹特留分刪除」公告了！法務部：2027年2月17日正式實施

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲科技股受惠AI浪潮 北亞仍為最大贏家

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

亞洲市場方面，安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，日本、台灣、韓國以及新興市場股市延續漲勢，主要受惠於科技產業景氣展望轉佳及企業財報表現樂觀。

經濟數據顯示，日本7月工具機訂單年增率達50.4%，已連續13個月維持成長，其中國內及海外訂單同步大幅增長，反映企業設備投資需求依然強勁。

蕭惠中表示，AI浪潮仍是驅動亞洲科技股最重要的長線力量，而北亞地區憑藉完整半導體供應鏈與技術領先優勢，仍將是本輪產業循環最大的受惠區域。目前亞洲科技股核心投資主軸仍圍繞在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、先進製程、HBM高頻寬記憶體以及資料中心建設等領域。

市場普遍認為AI產業發展尚未進入成熟階段，而是正從模型訓練逐步邁向應用落地與商業化階段，科技產業景氣循環仍具延續空間。

就產業發展觀察，蕭惠中表示，AI伺服器、CoWoS先進封裝、HBM高頻寬記憶體、ASIC客製化晶片及高速網通設備，仍是市場最關注的受惠領域。

從近期重要企業財報與法說會釋出的訊息來看，全球四大雲端服務供應商（CSP）持續上調2026年至2027年的資本支出規模，顯示市場對AI基礎建設需求延續性已有高度共識，未來兩年亞洲AI硬體供應鏈營運動能可望持續受到支撐。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

科技股 新興市場 景氣

延伸閱讀

科技型ETF商品 績效長紅

科技主題ETF募集熱 投信卡位半導體、AI、FinTech等題材

AI 算力與光通訊需求狂飆 台美韓黃金三角撐爆半導體

韓陸股後市 法人看多

相關新聞

穩了！討論度高的月月配00406A 公告配息0.138元、年化配息率16.8%

中國信託投信17日發布主動中信台灣收益ETF（00406A）最新配息公告，每受益權單位預計配發0.138元。以今日收盤價9.84元計算，單次配息率約1.4%，換算年化配息率約16.8%。除息日訂於9月2日，投資人最晚須於9月1日前買進並持有，即可參與本次配息。

20萬人抓住台股主動式ETF打折機會 00991A人氣霸榜月增7萬受益人數

台股在7月間遭遇亂流，但仍有20萬人次抓住打折機會，趁著行情回檔積極搶進台股主動式ETF，其中又以00991A在當月間增加逾7萬受益人居冠，其次依序為00403A及00406A也都有單月增加3萬以上受益人的水準，而合計20檔台股主動式ETF總受益人數，則增加20.2萬人次。

買2500萬房月繳7.1萬！32歲男想轉投00406A靠配息扛 網酸：看到年化16%就笑了

青年購屋面臨的高額房貸壓力，常引發關於個人資產配置與投資策略的熱烈討論。一名32歲網友在Dcard表示即將購入總價2500萬元的新北公寓，貸款8成包含青安1000萬與首購1000萬，每月需繳約7.1萬元房貸。

欣興飆漲停助陣！AI推升載板與材料需求 009828一檔打包龍頭

隨著AI快速發展，高階PCB需求持續攀升，產品價格逐年上漲，帶動PCB族群股價水漲船高。 中信台日韓PCB ETF（009828）今（17）日開始募集，聚焦台灣、日本及韓國三地PCB龍頭企業，投資範圍涵蓋上游材料至下游製造，掌握AI時代關鍵硬體商機。 法人表示，隨著AI模型規模擴大、運算能力提升及資料傳輸量激增，PCB已從過去的低價配角，躍升為決定AI系統效能與穩定度的重要基礎設施。 目前高階PCB市場仍呈現供不應求態勢，價格具續漲空間，有利相關廠商營運表現，股價後市也值得期待。 台灣ABF載板三雄今日盤中漲勢強勁，龍頭欣興直奔漲停，南電與景碩漲幅也約達5%。

信貸200萬全押0050！跌掉80萬不退場 靠質押再加碼正二掀戰

網友信貸兩百萬元全押0050，部位一度蒸發八十萬元仍未退場，後續再以質押資金加碼0050與正二，引發股板對槓桿風險及長期投資的兩極討論。

00631L轉倉紅利消退！清流君分析0050配置：正價差恐吃掉超額

清流君示警，00631L仰賴台指期逆價差轉倉紅利，但2024年至2026年期限結構轉以正價差為主，近12個月轉倉策略落後大盤報酬約4.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。