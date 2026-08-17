亞洲科技股受惠AI浪潮 北亞仍為最大贏家

亞洲市場方面，安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，日本、台灣、韓國以及新興市場股市延續漲勢，主要受惠於科技產業景氣展望轉佳及企業財報表現樂觀。

經濟數據顯示，日本7月工具機訂單年增率達50.4%，已連續13個月維持成長，其中國內及海外訂單同步大幅增長，反映企業設備投資需求依然強勁。

蕭惠中表示，AI浪潮仍是驅動亞洲科技股最重要的長線力量，而北亞地區憑藉完整半導體供應鏈與技術領先優勢，仍將是本輪產業循環最大的受惠區域。目前亞洲科技股核心投資主軸仍圍繞在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、先進製程、HBM高頻寬記憶體以及資料中心建設等領域。

市場普遍認為AI產業發展尚未進入成熟階段，而是正從模型訓練逐步邁向應用落地與商業化階段，科技產業景氣循環仍具延續空間。

就產業發展觀察，蕭惠中表示，AI伺服器、CoWoS先進封裝、HBM高頻寬記憶體、ASIC客製化晶片及高速網通設備，仍是市場最關注的受惠領域。

從近期重要企業財報與法說會釋出的訊息來看，全球四大雲端服務供應商（CSP）持續上調2026年至2027年的資本支出規模，顯示市場對AI基礎建設需求延續性已有高度共識，未來兩年亞洲AI硬體供應鏈營運動能可望持續受到支撐。

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