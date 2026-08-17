穩了！討論度高的月月配00406A 公告配息0.138元、年化配息率16.8%

中國信託投信17日發布主動中信台灣收益ETF（00406A）最新配息公告，每受益權單位預計配發0.138元。以今日收盤價9.84元計算，單次配息率約1.4%，換算年化配息率約16.8%。除息日訂於9月2日，投資人最晚須於9月1日前買進並持有，即可參與本次配息。

市場人士表示，00406A於今年6月掛牌上市，在掩護性買權（Covered Call）策略運作下，7月即完成首次配息。根據基金公告，上次配息來源100%來自選擇權權利金收入，對投資人而言，相關收益不屬於股利所得，無須課徵補充保費，對有現金流需求的投資人具一定吸引力。

市場人士指出，00406A採月配息機制，對小資族而言，可用較低門檻參與台股投資，以目前價格估算，每張投資成本不到萬元。透過每月配息所提供的現金流，投資人可視自身需求進行再投入，累積投資成果。對高資產客戶而言，多元收益來源與稅務效率，也是此類產品受到關注的原因之一。

台股今日維持震盪整理格局，在部分權值股撐盤及傳產族群表現強勢帶動下，加權指數終場小漲0.1%。00406A今日漲幅達0.61%，表現優於大盤，收盤價來到9.84元，距離10元發行價僅差0.16元。

自掛牌以來，00406A規模成長迅速，目前已突破170億元大關，較成立初期成長逾一倍，在同類型產品中表現亮眼，反映市場對「主動選股結合權利金收益」投資模式的接受度持續提升。

法人表示，台灣企業現金股利發放時間多集中於每年6月至8月，使投資人的股息收入呈現較明顯的季節性。掩護性買權策略則透過定期賣出買權收取權利金，在企業股利之外增加收益來源，有助於平滑現金流波動，使投資人參與台股長期成長之餘，也能提升投資組合收益能力。

相較於傳統高股息ETF主要仰賴企業股利收入，掩護性買權ETF則結合股息、資本利得及權利金等多元收益來源。尤其在市場波動加劇時，選擇權隱含波動率上升，通常有助於提高權利金收入，因此在盤整、小幅上漲或震盪修正的市場環境下，較有機會展現收益優勢。

法人表示，當市場進入區間整理階段時，權利金收入可提供額外收益；市場修正時，也有機會緩和部分股票部位的下跌影響；而在市場回升過程中，股票部位仍可參與部分資本利得。對於重視穩定現金流、希望降低頻繁進出市場需求的投資人而言，掩護性買權策略可望兼顧持穩收益以及長期成長性，成為資產配置的重要選項。

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