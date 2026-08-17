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20萬人抓住台股主動式ETF打折機會 00991A人氣霸榜月增7萬受益人數

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
20萬人抓住台股主動式ETF打折機會，00991A人氣霸榜月增7萬受益人數。AI生成圖／業者提供
20萬人抓住台股主動式ETF打折機會，00991A人氣霸榜月增7萬受益人數。AI生成圖／業者提供

台股在7月間遭遇亂流，但仍有20萬人次抓住打折機會，趁著行情回檔積極搶進台股主動式ETF，其中又以00991A在當月間增加逾7萬受益人居冠，其次依序為00403A及00406A也都有單月增加3萬以上受益人的水準，而合計20檔台股主動式ETF總受益人數，則增加20.2萬人次。

值得一提的是，統計20檔台股主動式ETF自7月30日波段低點反彈以來至8月13日止，平均上漲幅度達到25.7%，不但遠勝台股大盤同期間的近15%，更意味著勇於7月行情震盪時加碼的投資人，已於8月行情回升時逐漸吃到甜頭。

00991A經理人呂宏宇指出，台股7月間短期漲多回檔，主因Fed升息疑慮及韓國去槓桿的影響，而AI成長趨勢持續，帶動股市基本面持續向上，統計台股市值前25大公司合計占台股權重6成以上，其中受惠AI趨勢者眾多，未來企業獲利高速成長將可望支撐大盤，因此一旦不確定因素消失，AI將有機會帶領台股重回成長創新高之路。

從產業面來看，呂宏宇認為，未來可聚焦AI規格升級趨勢明確的產業，並卡位缺貨漲價的關鍵零組件，其中AI規格升級包括晶圓代工、半導體設備、先進封測、探針卡、ASIC IP、高速傳輸、散熱、PCB、電源、機構、ODM等。

至於關鍵零組件缺貨漲價則已是進行式，可關注記憶體、載板、PCB上游(例如銅箔、玻纖、CCL)、被動元件等。

呂宏宇表示，面對股市高檔震盪，透過定期定額分散布局，已成為沒時間看盤、挑選股票的投資人的主要進場策略。

事實上，ETF定期定額交易戶數也愈來愈多，根據統計，7月份ETF定期定額排行榜中，除了以0050為首的指數型ETF仍占多數，由經理人靈活操作的主動式ETF，近來也成為定期定額投資人所青睞的標的，目前入榜的三檔分別為00981A、00991A及00988A。

而7月間受益人數增加最多的人氣王00991A，其7月份定期定額交易戶數也突破2.7萬戶，較6月份初次進榜增加18.8%，成長幅度位居榜上之首。

根據投資分析，00991A的操作風格強悍，明顯聚焦於AI主旋律下的「規格提升」與「缺貨漲價」兩大題材，而現階段金融市場高檔震盤，愈來愈多投資人看準前景好的標的，並採取長期投資的策略，畢竟透過定期定額分批進場即簡單又有效，還能分散投資風險。

台股主動式ETF總受益人數7月增加排行榜。業者／提供
台股主動式ETF總受益人數7月增加排行榜。業者／提供

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 受益人數 主動式

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