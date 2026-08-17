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信貸200萬全押0050！跌掉80萬不退場 靠質押再加碼正二掀戰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享信貸200萬元投入0050並歷經大跌80萬元後再質押加碼正二的槓桿心法，引發PTT針對長期持有與借貸風險的正反激辯。記者曾原信／攝影
網友分享信貸200萬元投入0050並歷經大跌80萬元後再質押加碼正二的槓桿心法，引發PTT針對長期持有與借貸風險的正反激辯。記者曾原信／攝影

一名網友在PTT股板分享自己的槓桿投資經驗，看到有人討論「信貸下來卻不知道買什麼」，又有人看不起元大台灣50（0050），讓他忍不住現身說法。他透露，自己去年年初信貸200萬元後，直接全部投入0050，按照大仁哥與周冠男教授的投資原則操作，理由就是相信大盤長期向上。

不過借錢投資考驗很快就來了。原PO表示，後來碰上關稅戰大跌，部位一度「直接蒸發80萬」，但因為持有的是0050，自己仍選擇抱住並繼續繳貸款，等待行情漲回。他表示最後到年底還漲了3成，也讓放大的股本成為今年進一步質押的底氣。

更猛的是，原PO並沒有因此降低槓桿，反而把股票拿去質押，借出的資金再投入0050與正二。他形容這套方式可以「睏罷數錢」，等股票部位持續成長後，再質押、增貸並持續放大槓桿，並反問：「哪個個股可以像0050抱的又穩又安心？還能持續長大再投入」。

這套「信貸→0050→質押→0050、正二」的玩法曝光後，股板看法卻相當兩極。有人認同原PO的操作，直呼「財富密碼就是這麼簡單」，也有人表示「猜高猜低 倒不如 早點進去 或者買一半 剩下分批」，還有網友認為「這麼多年了0050的績效還是幹翻自己選股」。

但更多討論集中在「過去的好行情能不能直接複製」。有網友提醒：「這兩年是無腦亂噴」，也有人直言「也有八年都不向上的呀，這幾年剛好景氣好」，認為信貸加上質押等於進一步放大風險。另一派則反駁擇時進場的說法，質疑「目前不適合買入指數類？什麼神蠢發言」，讓原本單純討論0050的文章，最後直接變成「長期持有、擇時進場、槓桿投資」三派大論戰。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 質押 信貸 ETF 市值型

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