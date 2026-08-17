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00631L轉倉紅利消退！清流君分析0050配置：正價差恐吃掉超額

聯合新聞網／ 綜合報導
清流君示警台指期轉倉已轉為正價差消耗環境，近12個月轉倉策略落後大盤近4.9%，提醒投資人評估00631L與0050時切勿將逆價差補血視為常態。（記者余承翰／攝影）
清流君示警台指期轉倉已轉為正價差消耗環境，近12個月轉倉策略落後大盤近4.9%，提醒投資人評估00631L與0050時切勿將逆價差補血視為常態。（記者余承翰／攝影）

元大台灣50正2（00631L）成立以來能繳出驚人績效，除了台股多頭行情帶動，背後的台指期逆價差補血」紅利也是關鍵推手。

對此，財經創作者清流君在影音內容中示警，近年期貨市場的期限結構已出現轉變，投資人不能再預設未來十多年00631L還能無條件持續享有轉倉紅利。

期貨紅利消退！00631L轉倉「逆價差補血」優勢明顯轉弱

清流君分析，00631L主要透過期貨維持兩倍曝險。從2004年以來的長期數據觀察，台指期跨月合約有很長一段時間維持「逆價差」（近月價格大於次月），讓ETF在每個月進行轉倉時能持續獲得額外的正向收益（補血），對多方長期持有極為友善。

然而，清流君拿出統計圖表指出，這種轉倉補血的優勢在近幾年已有明顯轉弱趨勢。特別是2024年至2026年間，市場期限結構轉為以「正價差」（近月價格小於次月）為主，形成轉倉時的成本消耗（扣血）環境。

正價差吃掉獲利！近12個月期貨轉倉落後大盤近4.9%

清流君進一步以「台指期連續轉倉策略」對比大盤含息現貨的滾動12個月績效說明，在2009年至2011年間，期貨轉倉相對於現貨曾創造出雙位數以上的超額收益；但自2023年起再度轉弱，最新近12個月的轉倉策略表現甚至落後大盤報酬指數約4.9%。

清流君提醒，雖然從2004年累積至今，台指期的長期結構整體仍對多方有利，但近年曲線已從高點回落。投資人在評估00631L與原型元大台灣50（0050）的配置時，必須正視期貨正逆價差的環境轉變，切勿將過去十多年的逆價差補血視為理所當然的常態。

◎本文獲 清流君 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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