0050漲10％正二反倒虧12％？清流君拆解波動耗損真相

許多投資人認為只要原型指數上漲，槓桿ETF就一定能賺取兩倍報酬。

財經創作者清流君在影音內容中深入拆解元大台灣50正2（00631L）與元大台灣50（0050）的運作機制，點破正2的「每日重置」與「波動耗損」本質，提醒投資人中間的走勢路徑將深刻影響最終收益。

機械化漲加跌減！00631L遇盤整震盪恐引發波動耗損

清流君指出，00631L每日的運作原理是為了維持兩倍槓桿，必須執行機械化的「上漲後加碼、下跌後減碼」。

這項機制並非經理人主觀追高殺低，而是在趨勢明確且持續上漲時能形成強大的正向複利；但若市場處於反覆漲跌、劇烈震盪的盤整行情，這種部位放大又縮小的過程便會形成「波動耗損」，反過來吞噬槓桿收益。

原型0050同樣漲10%！遇劇烈震盪00631L反倒虧12%

為了具體說明，清流君引用學術研究設計出5種情境：

假設原型0050在10天內最終皆上漲10%（從100元漲到110元），但在不同路徑下，正2的結果卻出現極大落差。在極度平穩上漲的路徑中，正2最終可上漲20.89%（因正向複利高於20%）；然而在經歷反覆大漲大跌的劇烈震盪路徑中，正2不但沒有賺錢，最終反而虧損12.15%。

清流君解釋，這正是學術上所稱的「路徑相依」，代表00631L最終賺多少，不僅取決於起點與終點，更取決於中間市場是怎麼走過來的。

清流君強調，「波動耗損」並非基金公司每天額外扣走一筆費用，而是每日複利的不對稱性所造成的報酬拖累。

因此，個股型正2（如特斯拉正2）因波動極大、耗損驚人，非常不適合長期持有；而大盤型的00631L雖能分散個股風險，但最終能否獲利，依然取決於市場長期漲幅是否夠高、走勢是否夠平穩，以覆蓋背後的波動拖累與持有成本。

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